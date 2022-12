Ainda dá tempo de aproveitar a festa de Réveillon 2023 no Mezanino Gastrobar

Últimos ingressos estão disponíveis para o evento, que será uma oportunidade de curtir a virada do ano com a melhor vista da cidade, ao som de artistas da cena musical brasiliense. Vendas estão disponíveis via WhatsApp, com preços a partir de R$ 300

Para dar as boas vindas a 2023 da melhor forma possível, o Mezanino Gastrobar fará uma noite inesquecível de Réveillon. Brasilienses e turistas poderão curtir a vista privilegiada do espaço, localizado no rooftop da Torre de TV, ao som de grandes nomes da cena musical brasiliense, como Paulo Mesquita & Os Brancos, o DJ Ovídeo e atrações que serão reveladas posteriormente. A produção da noite é do trio Paulinho Madrugada, Regis Folia e Alexandre Vaz. O evento começa às 21h do dia 31 de dezembro e tem ingressos limitados, à venda pelo WhatsApp. Os ingressos do tipo "Mesa" já estão esgotados, mas ainda há ingressos "Avulsos" (individuais) disponíveis, por R$ 300. Das 21h à 0h, o Mezanino oferecerá a todos convidados uma mesa posta de frios (salame, copa-lombo, salame, presunto parma ou cru e queijos diversos). Durante o evento, a cozinha da casa funcionará até 1h para consumo de mini emprestados, como carpaccio, ceviche, risoto de queijo, risoto de cogumelos, cupim e a famosa sobremesa Pudim 3 Texturas. Esses mini empratados os preços irão de R$ 40 a R$ 60. Serviço

Réveillon do Mezanino Gastrobar

Local: Mezanino Gastrobar, rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Quando: 31 de dezembro, a partir das 21h

Ingressos: entrar em contato pelos números (61) 99975-5326 e 99149-9759 via WhatsApp

Preços: ingresso “Avulso” (R$ 300, individual)

Mais informações: @meza.nino