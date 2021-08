Aiane Freitas conta que já sofreu xenofobia por ser do Nordeste: “Me chamavam de roceira”

A modelo baiana exalta a mulher nordestina e acredita que o espaço dado a elas deve ser maior

Nascida em Irecê, cidade com cerca de 73 mil habitantes no interior da Bahia, Aiane Freitas batalhou para conseguir fazer sucesso como influenciadora e modelo. No Instagram, acumula 1,6 milhão de seguidores. Já como modelo, fez trabalhos na Europa e campanhas para grandes marcas.

Mas antes de conquistar seu espaço, ela teve que lidar com o preconceito por ser nordestina.

No Instagram, a modelo acumula 1,6 milhão de seguidores

“Por conta do meu sotaque, eles me chamavam de roceira, principalmente quando fui morar em São Paulo. Eu sou baiana e lá na capital paulista existe muito preconceito. Eles usavam várias gírias, como ‘isso é coisa de baiano’, ‘que baianice’, ‘só podia ser baiano’”, conta.

Influenciada pelo preconceito das pessoas, Aiane até tentou perder o sotaque em busca de novas oportunidades.

“Muitas vezes me peguei tentando mudar, falar diferente, porque eu sofria preconceito. Diziam que meu sotaque era horrível. Cheguei a acreditar nisso e pensava que precisava mudar pra me encaixar nos padrões. Foi uma fase infeliz, porque não era eu. Depois vi que o melhor caminho era ser eu mesma. Me tornei orgulhosa por ser quem sou, com meu sotaque, minhas origens e uma história incrível”, pondera.

A modelo já foi Miss Hortolândia e disputou o Miss São Paulo Universo

Em nenhum momento Aiane deixou de se orgulhar de suas origens

Apesar de ter passado por esses episódios, em nenhum momento a modelo deixou de se orgulhar de suas origens.

“Sinto muito orgulho da minha história: uma menina que veio do interior, de família humilde, para conquistar seu espaço e realizar os seus sonhos. Percorri um longo caminho até chegar aqui”, afirma. Por isso, acredita que o espaço dado às mulheres nordestinas deve ser muito maior. “O Nordeste tem muitas mulheres incríveis e talentosas. Elas merecem todo o reconhecimento”, acrescenta.