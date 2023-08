Aiace é a nova voz da música baiana e apresenta ‘Eu Andava Como Se Fosse Voar’ em Turnê nos SESCs do RJ

A fusão musical da artista promete encantar o público carioca

A música baiana é reconhecida por sua constante evolução e influência na cultura brasileira, e uma das vozes mais promissoras desse cenário contemporâneo é a cantora Aiace. Com seu mais recente álbum, intitulado “Eu Andava Como Se Fosse Voar”, ela se prepara para encantar o público carioca com quatro shows inéditos nos SESCs do Rio de Janeiro.

Shows imperdíveis nos Sescs do Rio de Janeiro oferecem uma visão única do talento de Aiace | Matheus L8

O álbum, lançado no dia 24 de agosto, é um testemunho da habilidade de Aiace em explorar diferentes estilos musicais. Com a direção musical da própria artista e a produção musical de Paulo Mutti, o trabalho apresenta uma mistura de composições inéditas e releituras marcantes de artistas como Gonzaguinha. Essas músicas refletem os mergulhos sonoros profundos que a cantora baiana realizou para criar um álbum que é ao mesmo tempo enraizado em tradições e impulsionado pela inovação.

Aiace revela sua sonoridade única em shows exclusivos no RJ | Matheus L8

A turnê “Eu Andava Como Se Fosse Voar” será uma oportunidade única para os fãs da música apreciarem a interpretação autêntica de Aiace ao vivo. Os shows acontecerão em diferentes locais do SESC RJ: Madureira, Copacabana, Teresópolis e Quitandinha (Petrópolis), oferecendo uma experiência musical variada e envolvente. Com um formato acústico, Aiace será acompanhada por talentosos músicos como Paulo Mutti nos violões, Rodrigo Villa no baixo acústico e Bóka Reis e Orlando Costa nas percussões.

Em uma entrevista exclusiva, Aiace compartilhou como planejou o repertório do álbum e expressou sua expectativa em estrear essas músicas diante do público carioca. Ela também enfatizou a importância de incorporar elementos da Nova MPB, da música ‘sertaneza’, jazz e influências do universo pop e rock, tudo isso enquanto carrega as raízes ancestrais afro-baianas que moldaram sua identidade musical.

Os ingressos para os shows variam de R$ 5 (meia-entrada) a R$ 30 (inteira), dependendo do local da apresentação. O evento é classificado como livre, permitindo que pessoas de todas as idades desfrutem da performance de Aiace. Além disso, o apoio financeiro do Edital Sesc RJ de Cultura 2022/23 contribui para tornar essa turnê uma realidade emocionante para os amantes da música.

Aproveite a oportunidade para mergulhar na atmosfera única criada por Aiace e sua banda nos quatro shows imperdíveis no SESC RJ. Combinando tradição e inovação, a cantora oferecerá uma jornada musical que promete deixar uma marca duradoura no cenário musical carioca.