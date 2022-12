Ai que loucura! Narcisa conta perrengues em viagens de luxo para promover série da HBO

Ação traz socialite junto com o influenciador Victor Oliveira em uma série de vídeos inspirados na série The White Lotus

Para promover o final da segunda temporada

Para quem é fã da socialite e dona do bordão “Ai que loucura!”, temos uma ótima notícia: a A HBO Brasil e a W3haus, agência do Ecossistema Haus do Grupo Stefanini, lançam nesta semana a campanha “White Lotus Problems”, protagonizada pela socialite Narcisa Tamborindeguy (@narcisat) e pelo influenciador Victor Oliveira (@victoroliveira).

Em uma série de três vídeos, os dois contam os perrengues chiques que passaram em viagens de luxo, assim como os protagonistas da premiada produção do canal. O primeiro vídeo “Ai que loucura de bagagem” traz relatos sobre chegar ao destino sem as malas, que foram perdidas, assim como acontece no primeiro episódio da segunda temporada com o personagem de Theo James. Ele pode ser conferido nas redes sociais de HBO Brasil, bem como nos perfis dos influenciadores.

Famosa pelo bordão “Ai que loucura”, Narcisa trouxe muito humor para a campanha



A escolha das personalidades não foi ao acaso. “A vida da Narcisa é uma grande temporada de The White Lotus, com perrengues incríveis acontecendo em lugares ainda mais inacreditáveis. A campanha se inspira nessas histórias para falar da série com todo o carisma da Narcisa e sua química com o Victor, um amigo que estava em várias dessas experiências”, conta Guilherme Maximiliano Oss Rech, diretor de criação da W3haus.

Os próximos dois episódios, “Passeios absurdos” e “Badalos pelo mundo”, vão ar nos mesmos perfis durante esta e a próxima semana, antes do episódio final da temporada, que estreia no dia 11 de dezembro.

A ação também se desdobra nas redes sociais da HBO LATAM, adaptada à região com influenciadoras do México, como Fer Medina, Marcela Mistral, Gretel Valdez e Florencia Guillot que vão contar para a audiência seus “White Lotus Problems” em viagens.

A socialite Narcisa Tamboderideguy foi convidada para promover série da HBO Brasil



Luz Paredes, Marketing Coordinator da Warner Bros. Discovery, diz:

“A HBO oferece aos nossos fãs as melhores séries e shows e como parte de nossa missão, estamos sempre buscando entregar conteúdo e entretenimento de qualidade. Para a segunda temporada de The White Lotus, queríamos aproximar do público essa grande história, junto com Narcisa e Victor, pois todos nós podemos viver histórias incríveis do nosso jeito, e ninguém melhor que eles para nos mostrar isso”, exclama.