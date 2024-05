AgroMais apresenta documentário que expõe desafios e benefícios da adesão ao ESG

Nesta quarta-feira (15), às 22h30, o canal AgroMais apresenta o documentário “ESG: Quem se Importa, Ganha”. O especial propõe uma reflexão sobre a participação efetiva de cada setor da sociedade nas questões levantadas pelo ESG — prática adotada por organizações comprometidas com o desenvolvimento sustentável que, ao mesmo tempo, desejam gerar valor à marca.

Carlo Pereira com Pedro Saad no documentário ESG: Quem se Importa, Ganha



O conceito ESG se sustenta sobre três pilares principais: ambiental, social e governança (em inglês, Environment, Social & Governance). Trata-se, portanto, de um conjunto de padrões que visa definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada.

Filme ajuda a entender porque o ESG se consolida como diferencial no mercado

Créditos: Divulgação



Um dos entrevistados é o diretor do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas) no Brasil, Carlo Pereira. “O setor privado é parte do problema, mas também parte da solução. Não podemos demonizá-lo. O que as empresas, de um modo geral, precisam fazer é ter clareza dos impactos positivos e negativos por elas gerados”, diz Pereira ao apresentador Pedro Saad no documentário.



A produção destaca o trabalho do Hospital e Maternidade Jaraguá, de Santa Catarina, um dos ajudados pelo Instituto Malwee, braço do grupo empresarial de mesmo nome. Gigante do ramo de cosméticos, a Natura também detalha um pouco de suas ações e compromissos para fazer a diferença na vida das pessoas e transformar os desafios socioambientais em oportunidades. O filme traz outros exemplos que ajudam a entender porque o ESG está se consolidando como um importante diferencial competitivo no mercado.



“Ao meu ver, as práticas propostas deixaram de ser uma opção de posicionamento e se tornaram uma obrigação para as empresas que pretendem se manter lucrativas e vivas no mercado”, sintetiza Luciano Oreggia, que assina o roteiro e a direção da produção.



O documentário ESG: Quem se Importa, Ganha foi realizado pela Produtora Brasileira, com produção executiva, direção geral e apresentação de Pedro Saad.