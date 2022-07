Agora é que são elas: SBT transmite Copa América Feminina a partir deste sábado (9)

Torneio será disputado entre os dias 8 e 30 de julho, na Colômbia. Jogos da seleção brasileira serão exibidos com exclusividade, a começar pelo clássico Brasil x Argentina

Futebol é para todas e todos e o canal Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) sabe disso e resolveu transmitir mais uma importante compensação do futebol feminino. A partir deste fim de semana, chegou a vez de todos ficarem ligados e torcerem para as meninas da nossa seleção na disputa da Copa América Feminina, que será transmitida pela emissora, para todo o Brasil, com exclusividade na TV aberta. O torneio será disputado entre os dias 8 e 30 de julho, na Colômbia.

Comandada pela técnica Pia Sundhage, seleção brasileira estreia na Copa América no próximo sábado (9)

Logo na estreia, neste sábado, 9 de julho, às 21h (de Brasília), o SBT exibe o clássico entre Brasil e Argentina, com reportagem direto do Estádio Centenário de Armenia da repórter Fernanda Arantes. Nos comentários, a grande novidade é a presença especial da zagueira Erika, uma das grandes atletas do futebol feminino nos últimos anos.

A jogadora do Corinthians e da Seleção Brasileira também estará nas transmissões dos outros jogos da equipe comandada por Pia Sundhagecontra Uruguai, Venezuela e Peru nos dias 12, 18 e 21 de julho, respectivamente, pela fase de grupos.

SBT transmite com exclusividade na TV aberta todos os jogos da seleção durante a Copa América

As duas melhores seleções de cada grupo garantem vaga na semifinal. A grande decisão da principal competição de seleções da América do Sul está marcada para o dia 30 de julho.

O Brasil é o atual campeão e maior vencedor da Copa América Feminina, com sete títulos.