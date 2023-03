Agnes Nunes e Mari Fróes: da internet brasileira para a Europa, conquistando milhões de fãs

Música brasileira com mensagens relevantes. Vozes poderosas da nova geração da MPB juntas em uma turnê europeia

Agnes Nunes, a jovem baiana de 20 anos que conquistou o coração dos brasileiros em 2019, está pronta para levar sua música para a Europa. Após quatro concertos esgotados em Portugal no início deste ano, Agnes se prepara para uma série de oito apresentações em diferentes países europeus, todas elas com a participação especial da jovem cantora e compositora brasileira, Mari Fróes, também artista da Bagua Records.

Agnes Nunes é considerada hoje um dos maiores nomes da nova geração da MPB, transitando entre gêneros musicais como MPB, forró e blues. Além de sua poderosa voz, Agnes traz em seu trabalho temas relevantes como o empoderamento negro, o feminismo e a luta contra o racismo. Mari Fróes, por sua vez, tem sua identidade musical marcada pelos ritmos brasileiros e sensibilidade nas composições. Seu primeiro EP, “Nebulosa”, foi lançado em 2020 e recebeu grande destaque na crítica.

A turnê de Agnes e Mari pela Europa, iniciada no último sábado, 18, na Sala Apolo, em Barcelona, inclui ainda apresentações em Londres, Lisboa, Porto, Coimbra, Berlim, Dublin e Braga, em Portugal. Os ingressos já estão à venda nos sites das respectivas casas de show.

Essa é uma grande oportunidade para os fãs europeus de Agnes e Mari ouvirem ao vivo algumas das canções mais populares da dupla, bem como suas novas composições. Para os brasileiros que moram na Europa, é também uma oportunidade de se conectar com a música e cultura brasileira, com a presença de duas artistas em ascensão que representam a diversidade e o talento musical do país.