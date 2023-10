Agibank celebra o Dia das Crianças com atividades divertidas para os filhos de colaboradores

Um Dia de Integração e Diversão

No Dia das Crianças, o Agibank abre suas portas para receber os filhos e enteados de seus colaboradores pelo segundo ano consecutivo. A instituição financeira, que tem se destacado por suas iniciativas voltadas para a valorização da família e a promoção da paternidade e maternidade responsáveis, preparou um evento repleto de diversão e aprendizado.

Empresa promove atividades lúdicas e educativas para filhos de funcionários no dia 11 de outubro

Cama elástica, escorregador, desenhos para colorir, caça ao tesouro temático e diversas outras atividades de recreação estão programadas para ocorrer no dia 11 de outubro nas sedes corporativas do Agibank, localizadas em Campinas (SP) e Porto Alegre (RS), além das quase 900 lojas da rede, espalhadas por todo o Brasil.

Lucas Aguiar, diretor de Gente e Governança do Agibank

O evento do Dia das Crianças tem como objetivo principal aproximar dois pilares fundamentais na vida das pessoas: a família e o trabalho. Lucas Aguiar, diretor de Gente e Governança do Agibank, destaca que essa iniciativa proporciona às crianças a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a rotina diária de seus pais e responsáveis, permitindo que elas compreendam melhor a importância do trabalho dos adultos.

No ano passado, o Agibank realizou o primeiro evento desse tipo, com uma adesão surpreendente de mais de 230 crianças visitando seus espaços. A demanda para repetir a iniciativa este ano foi significativa, demonstrando o sucesso da proposta. Além de fortalecer os laços familiares, a ação também contribui para que as crianças, especialmente as mais novas, compreendam o significado de “curtir a jornada”, um dos valores que moldam a cultura interna da empresa.

Essa iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla do Agibank de valorizar a maternidade e a paternidade responsável. A empresa é parte do programa Empresa Cidadã, oferecendo licença maternidade e paternidade estendida, além de ter ampliado o auxílio-creche para todos os colaboradores.

Outra frente relevante é o grupo interno de diversidade “Conversas de Mães e Pais”, aberto a todos os colaboradores, que promove o diálogo sobre esses temas e constrói espaços seguros para trocas de experiências, contribuindo ativamente na sugestão de ações internas que promovem o equilíbrio entre vida profissional e familiar.

O Dia das Crianças no Agibank é mais do que um evento de recreação; é um momento de fortalecimento de laços e valorização das relações familiares, reforçando o compromisso da empresa com seus colaboradores e suas famílias.