Agência transforma carreira de influenciadores digitais com assessoria de ponta

Soller Assessoria é referência no mercado por gerenciar carreiras de sucesso no meio digital

A carreira de influenciador digital é uma das mais almejadas pelo mercado de trabalho na atualidade, mas pouco se sabe sobre como produzir conteúdos de forma estratégica e efetiva para alcançar um lugar de destaque na internet. Para isso, existem as agências de assessoria de influenciadores, como a Soller Assessoria, que atua investindo no gerenciamento de carreiras no meio digital tendo em seu casting nomes como André Martinelli, Mateus Verdelho, Edson Celulari e Carol Peixinho.

A agência tem como principal objetivo gerenciar as carreiras dos influenciadores digitais e conectar marcas e produtos aos mesmos, proporcionando divulgações em redes sociais e/ou presenças nas sedes das marcas, as quais resultam em conversão signicativa de vendas e posicionamento da marca no mercado

Ser um influenciador digital assessorado pode gerar em muitos resultados satisfatórios, a começar por poder ter um “business plan”, que é um planejamento organizacional criado pelas agências no qual traça especificamente as reais necessidades e os objetivos do plano de carreira de cada um.

“Além de um assessor próprio, nós também disponibilizamos uma equipe estruturada por profissionais qualificados prontos para fornecer o melhor gerenciamento de carreira ao influenciador, fazendo com que ele não fique na dependência de um único profissional”, conta a CEO da Soller Assessoria, Isabela Soller.

O digital influencer que não é assessorado está sujeito a uma série de riscos, como por exemplo, ficar de fora das tendências do mercado do marketing digital, não possuir um mailling feito pelas próprias agências com o objetivo de mapear as marcas ideais para o perfil de cada influenciador, além de estar sujeito a ser vítima de fraude por eventuais parcerias.

“As principais necessidades dos clientes que nos procuram estão voltadas para os conceitos de organização, transparência e prospecção. Por isso, é fundamental ter um planejamento e uma equipe estruturada para gerenciar a sua carreira no mercado digital. Dessa forma, o influenciador fica livre para desenvolver o processo criativo das suas produções de conteúdo enquanto os assessores ficam responsáveis pela sua execução estratégica”, finaliza Isabella Soller.

SOBRE SOLLER ASSESSORIA

