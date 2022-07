Agência de viagens brasileira oferece roteiros personalizados para quem sonha em ir à Disney

“Costumo dizer que o diferencial da Orlando Fácil é sonhar em conjunto”, explica Giulia Ferreira, que criou a Orlando Fácil em 2017

Quem nunca sonhou em viajar à Disney? Pensando neste momento tão desejado por muitos, surge a Orlando Fácil, uma agência de viagens que preza por roteiros personalizados e dentro do orçamento de cada cliente.

Natural de Pouso Alegre, uma cidade tranquila localizada entre as belas montanhas de Minas Gerais, Giulia passou sete anos residindo nos Estados Unidos. Atualmente, a empresária mora em sua cidade natal, onde se sente completa e feliz.

A agência foi criada em 2017, na cidade de em Kissimmee, na Flórida, onde a brasileira Giulia Ferreira morava. “Muitas pessoas sonham com a viagem perfeita quando pensam em visitar a Disney, foi então que pensei na possibilidade de facilitar a vida dos viajantes e transformar aquela oportunidade em um verdadeiro sonho realizado. Com a fundação da empresa, percebi que realizar sonhos é mais gratificante do que apenas vendê-los”.

Segundo Ferreira, o que chama a atenção dos clientes é o atendimento próximo e personalizado, onde as necessidades e realidade deles é colocada sempre em primeiro lugar.

“Sempre recebi diversos elogios quando conversava sobre viagens com os meus amigos. Por conhecer diversos pontos nos Estados Unidos, dos quais a maioria das pessoas ainda não conhecia, adorava dar dicas e indicar locais e oportunidades para que as pessoas pudessem aproveitar ao máximo suas férias. Foi então que percebi que poderia transformar esta oportunidade em um diferencial de facilitar a vida dos viajantes. O turismo de fato foi a chave, quando todas as portas se fecharam”, conta a mineira.

A Orlando Fácil oferece uma experiência completa em termos de viagem. “Quando somos contratados, não montamos apenas um roteiro ‘copiado e colado’, nós vamos além. Nosso trabalho é focado no perfil do cliente e no orçamento disponibilizado. O cliente de fato vive uma experiência única, do momento que me contrata até a conclusão da viagem”, revela a dona da agência, que oferece desde aéreo, até hospedagem, transfer, aluguel de carro e bilhetes para os parques temáticos da Disney, Universal e outros.

Durante a pandemia, muitas pessoas adiaram seus sonhos de viajar a Orlando e outras regiões. Com a retomada gradativa das atividades, Ferreira já percebe uma busca maior dos clientes por roteiros turísticos.

“O setor de turismo, sem sombra de dúvidas, foi um dos mais afetados durante a pandemia. Foi preciso utilizar este momento como um período de evolução profissional e de reconstrução. Sonhos nunca morrem e essa foi a nossa esperança, apostar que logo a situação seria superada e o turismo alavancaria novamente a possibilidade de continuarmos sonhando. Atualmente, este mercado tem reagido bem à reabertura econômica. Recordo-me bem quando a fronteira dos EUA foi reaberta para voos vindos do Brasil. Tudo era muito novo e ainda não sabíamos como iria funcionar, neste exato momento a procura por novas viagens deu um salto. Estamos felizes por ver as pessoas retomando seus sonhos”, comemora Giulia.

“Costumo dizer que o diferencial da Orlando Fácil é sonhar em conjunto. Nos colocamos na pele do viajante e imaginamos o que poderia ser feito para que ele tenha um momento único. Cada viagem que preparamos é como se estivéssemos focando na nossa própria viagem. Se o viajante tem uma exigência, nos permitimos alcançá-la. Caso aconteça algo durante a viagem, estamos a postos com uma equipe de suporte para que o viajante não se sinta desamparado. Ninguém gosta de viajar e passar por diversos perrengues, certo? A nossa cultura, como é citado em nossa marca, é facilitar”, diz Giulia, que acrescenta sobre a procura dos turistas por viagens que os períodos mais desejados são os meses de julho e dezembro, por conta das férias escolares e o período natalino.

E finaliza, ao falar sobre as expectativas que tem para o futuro: “Nada menos do que já estamos vivendo hoje, crescimento exponencial, qualidade absoluta nos serviços, 99% dos clientes satisfeitos, e, já que trabalho com sonhos, meu sonho é daqui há 10 anos ter expandido minha empresa e minha equipe em pelo menos mais umas 10 turmas realizadoras de sonhos”.