Aeroporto Salgado Filho retoma embarque e desembarque de passageiros

Depois de reabrir, no dia 11 deste mês, as operações do terminal de cargas, para o recebimento e retirada de mercadorias por transporte rodoviário, o aeroporto internacional Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, retomará o procedimento de embarque e desembarque de passageiros na primeira quinzena de julho.

Embarque e desembarque de passageiros serão retomados na primeira quinzena de julho

Créditos: Divulgação/Fraport

Os voos continuarão sendo realizados no aeródromo militar até que a pista de pouso e decolagem do Salgado Filho seja liberada. Os serviços de check-in, embarque e desembarque, que atualmente estão sendo efetuados no terminal ParkShopping Canoas, migrarão para o aeroporto da capital gaúcha.

Aeroporto foi atingido pelas fortes chuvas e teve operações suspensas

Essa operação contempla a utilização de parte do terminal de passageiros que não foi impactada pela enchente e possibilita viabilizar embarque, desembarque e procedimentos de segurança para um número maior de passageiros, considerando o incremento de voos projetados para a base aérea de Canoas.

Ampliação da malha aérea

A Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, aberto ao tráfego aéreo comercial desde o dia 22 de maio, terá suas operações aéreas ampliadas nos próximos dias, e o aeródromo militar passará de 5 para 7 voos diários, tornando um aumento de 70 para 98 movimentos semanais, entre pousos e decolagens, com complemento de voos entre 17h35 e 21h.

A ampliação das operações foi possível a partir da instalação de torres de iluminação e revisão da estrutura operacional da base aérea. Com isso, serão viabilizadas novas posições para voos noturnos no local. Os novos horários foram validados pelo Comando da Aeronáutica e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Atualmente, a operação emergencial em Canoas contempla voos realizados pelas companhias Azul, Gol e Latam.

A Base Aérea de Canoas é um dos 9 aeródromos escolhidos pelo governo federal para absorver parte da malha aérea operada no aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha, fechado por tempo indeterminado em decorrência das enchentes que afetaram o estado.