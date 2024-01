Aeroporto de Maceió recebe Living HNK, loja conceito da cervejaria holandesa Heineken

Esta é primeira loja conceito, aberta 24h, da Heineken no Nordeste

O aeroporto de Maceió, na capital de Alagoas, foi o local escolhido para receber a primeira loja conceito, aberta 24h, da Heineken no Nordeste. Chamada Living HNK, a loja da cervejaria holandesa investiu um total de R$1,6 milhão para proporcionar uma experiência completa com o melhor que a marca possui, incluindo serviços de bar e restaurante, em um espaço de 98,37 m², que emprega 20 funcionários. A loja que fica próxima a saída do desembarque, pode ser frequentada por qualquer pessoa, apresenta um cardápio de bebidas contendo opções como drinks, chopes, cervejas e um menu de gastronomia assinado pelo chef executivo Dalton Rangel.

“Ganhamos uma loja bonita, diferenciada, que agregou valor ao nosso mix comercial e valorizou o terminal, superando as expectativas de movimentação já nesses primeiros dias”, afirma Adilson Pereira, diretor do Aeroporto de Maceió, que completa dizendo que a loja integra o Grupo FIT, que gere mais de 60 operações em aeroportos brasileiros, como a de Maceió que foi inaugurada no final de 2023.

Além da Heineken, disponível em modo chope ou cerveja, sempre muito gelada, há também neste espaço aconchegante, a comercialização de outras marcas, como Baden Baden, Eisenbahn, Lagunitas e Blue Moon. O menu criado pelo chef executivo Dalton Rangel possui alternativas para todas as refeições e para os mais diferentes gostos, indo de café da manhã com ovos, bacon e salada de frutas à grandes clássicos para o jantar, como filé à parmegiana, lasanha da Nonna, além de petiscos que vão das internacionais buffalo wings às receitas regionais, como o dadinho de tapioca.