Aeroporto de Congonhas inaugura bolsão para carros de aplicativo em julho

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, administrado pela Aena, está em plena transformação com a criação de um bolsão exclusivo para carros de aplicativos, cujo objetivo principal é melhorar o fluxo viário e proporcionar mais conforto e segurança tanto para motoristas quanto para passageiros. As obras já estão em andamento e a previsão de inauguração é para julho de 2024.

Congonhas amplia infraestrutura: bolsão para aplicativos em fase final

Com uma área de 4.000 m², o novo bolsão terá capacidade para 145 veículos. Localizado na entrada do sítio aeroportuário, próximo ao atual bolsão de táxis credenciados e ao estacionamento de uma locadora de veículos, este espaço foi projetado para facilitar o acesso e a organização dos motoristas de aplicativos. A estrutura contará com filas virtuais organizadas pelas empresas de aplicativo, o que promete melhorar a eficiência na distribuição das corridas.

Aena prevê inauguração do espaço em julho, com capacidade para 145 veículos

Um dos principais objetivos deste projeto é reduzir o impacto no trânsito nas vias internas e externas do aeroporto. Atualmente, motoristas de aplicativos precisam circular pelas ruas à espera de novas chamadas, o que contribui para congestionamentos e aumento do tempo de espera para os passageiros. Com o bolsão, esses motoristas terão um local seguro para aguardar, o que deve diminuir significativamente o tráfego nas proximidades do aeroporto.

A área de espera para os passageiros permanecerá no piso inferior do terminal, descendo a rampa após a saída do desembarque. Com o novo bolsão, a Aena planeja aumentar o número de vagas de embarque e melhorar a sinalização, facilitando o encontro entre motoristas e passageiros. Setores de embarque numerados e coloridos serão instalados para otimizar o fluxo e reduzir o tempo de espera.

Para garantir a organização e o bom funcionamento do novo bolsão, a Aena está reforçando suas equipes de atendimento. Serão contratados 56 profissionais, sendo 23 dedicados exclusivamente à orientação de passageiros e motoristas. Uma primeira equipe já está em operação, atuando em caráter de treinamento para garantir uma transição suave.

Além do bolsão, a Aena tem planos ambiciosos para 2025. Está prevista a criação de uma praça de integração para o embarque de passageiros em carros de aplicativos, localizada na cobertura do atual edifício garagem. Com cerca de 70 vagas de parada, o espaço contará com áreas comerciais e lounges de espera para maior conforto dos usuários. A entrada e saída dos veículos serão feitas por dois novos viadutos, desviando o tráfego das vias principais do aeroporto.

Os projetos de melhoria do tráfego no Aeroporto de Congonhas estão sendo desenvolvidos em colaboração com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e outros atores relevantes, incluindo empresas de transporte por aplicativo e cooperativas de táxi. A Aena mantém um diálogo constante com esses parceiros para assegurar que as mudanças atendam às necessidades de todos os envolvidos.

Com essas iniciativas, a Aena reforça seu compromisso em proporcionar uma experiência mais confortável e eficiente para todos os usuários do Aeroporto de Congonhas. A expectativa é que as melhorias tragam benefícios significativos para o trânsito local e para a organização do embarque de passageiros.