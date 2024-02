Aeroflap vira fenômeno mundial para os apaixonados por aviação

Rodrigo Rott da Silveira e seu sócio Pedro Viana uniram a paixão e qualidade de conteúdo para se tornarem referência com o site

Há 11 anos, o empresário Rodrigo Rott da Silveira e o seu sócio Pedro Viana, criaram a Aeroflap, à época, uma página em uma plataforma de rede social com notícias sobre aviação, um setor do qual eles sempre foram apaixonados.

Contudo, após perceberem um crescimento vertiginoso devido às informações de alta qualidade que vinham oferecendo aos leitores, a página foi transformada em um site mais robusto.

“A ideia de criar o portal de notícias nasceu numa viagem entre o meu sócio e eu em um evento de aviação. Sempre tivemos uma política de fazer conteúdo com qualidade e sem sensacionalismo. A gente escrevia sem saber quantos iriam ler e qual público alcançaríamos. No primeiro ano, vimos os acessos aumentando, mas sem ideia de quem estava lendo no outro lado”, comenta Rodrigo.

E a jornada não foi fácil até aqui, especialmente, porque a proposta sempre foi levar aos leitores de aviação informação de qualidade, sem tem que usar notícias tendenciosas para atrair público. Contudo, o maior obstáculo foi o falecimento do sócio, Pedro Viana, em 2022. Porém, tudo deu certo.

“Quando criamos o canal de notícias, não tínhamos ideia do tamanho que poderia chegar, mas possuíamos muita vontade de fazer acontecer, misturado com a paixão pela aviação. Na primeira Labace (o maior evento da Aviação de Negócios da América Latina) que participamos eu tive noção da importância da Aeroflap no setor de aviação. No começo eu apresentava o portal e, para minha surpresa, eles conheciam e seguiam. Foi algo que nos deixou muito felizes. Vimos que criamos um canal de relevância no setor da aviação. Mas, nosso maior desafio foi o falecimento do Pedro em 2022”, relembra o diretor da Aeroflap.

E mesmo com isso, a Aeroflap seguiu firme em seu propósito e Rodrigo se orgulha de onde chegou, celebrando muitas novidades para o seu canal de comunicação que, hoje, cria diversas conexões por todo o mundo, com mais de seis milhões de acessos por mês.

“Fico muito feliz por ter me tornado referência e, ao mesmo tempo, me coloca no compromisso de querer melhorar cada vez mais. O maior erro que uma pessoa pode cometer é se acomodar e achar que o jogo está ganho. Por isso, para este ano, teremos bastantes novidades, como um podcast, a criação de um software que será um calculador de orçamento anual de aeronaves e, por fim, na redação teremos mais novidades nos conteúdos”, finaliza Rodrigo Rott da Silveira.