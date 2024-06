Aena conclui primeiro ciclo de investimentos no Nordeste com a entrega do Aeroporto de Aracaju renovado e modernizado

Aracaju recebe um terminal inteiramente climatizado, com isolamento acústico, dois fingers e nova área internacional espera os visitantes e moradores da capital sergipana a partir desta sexta-feira (7), quando a Aena inaugura as obras do Aeroporto Internacional de Aracaju, agora mais moderno, sustentável e seguro. Participam da solenidade a diretoria da Aena, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, representantes da Anac, da Secretaria de Aviação Civil, do governo do estado de Sergipe, da prefeitura de Aracaju, entre outras autoridades, além do trade turístico local.

Créditos: Eduardo Freire

“Com a inauguração em Aracaju, a Aena conclui a etapa de reestruturação dos seis aeroportos que administra no Nordeste brasileiro desde 2020, dando uma contribuição efetiva para o desenvolvimento turístico e econômico de toda a região. Estamos trabalhando para levar o padrão Aena, agora já reconhecido pelos brasileiros, também aos onze aeroportos do bloco SP/MS/PA/MG, que inclui o de Congonhas, segundo maior do Brasil”, afirma Santiago Yus, diretor presidente da Aena Brasil. Hoje a concessionária é responsável por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional, realizando investimentos que ultrapassam R$ 8 bilhões no país.

Créditos: Eduardo Freire

Entre as novidades, estão:

Pátios e pista estão mais seguros, com iluminação em LED, áreas de escape protegidas nas duas cabeceiras e pavimento recuperado

Circulação de passageiros ficou mais acessível e confortável com os dois novos fingers, escadas rolantes e elevadores

Embarque foi transferido para o primeiro andar e ganhou mais do dobro do espaço; desembarque também recebeu acréscimo de área

Terminal de passageiros

O aeródromo de Aracaju ganhou um novo projeto arquitetônico, com uma decoração que inclui três painéis com pinturas que retratam paisagens e o folclore de Sergipe. Transferida para o primeiro andar, a área de embarque foi mais que duplicada, passando de 735 m² para 2,2 mil m². Já o desembarque aumentou de 785 m² para 1,15 mil m². O terminal passou a contar com duas pontes de embarque (fingers) que, junto com as novas escadas rolantes e elevadores, proporcionam mais conforto e acessibilidade para os passageiros.

A Aena adquiriu equipamentos tecnológicos e implantou aparelhos e sistemas muito mais modernos, tornando a experiência de viagem mais ágil e agradável, reduzindo as filas e os tempos de espera. Foram instalados leitores eletrônicos de cartões de embarque, sistemas automatizados de bagagem, monitores do sistema informativo de voos e preparação para inspeção de volumes por raios-X. Além disso, toda a infraestrutura ganhou novas câmeras de segurança. Uma sinalização mais intuitiva em todo o terminal melhora o fluxo de passageiros, reforçados por nova pintura, iluminação e adaptações de acessibilidade. Também foi realizada a renovação completa dos banheiros.

Outro destaque da renovação do Aeroporto de Aracaju é o investimento nas melhorias com foco na sustentabilidade, com uso de energia 100% renovável, otimização da coleta e reaproveitamento de água, dentro dos padrões internacionais de respeito ao meio ambiente, que são uma das assinaturas da Aena.

Mix comercial

Um novo conceito comercial foi implementado no terminal de passageiros, que agora possui um mix de lojas qualificado e diversificado, preparado para oferecer serviços e produtos diferenciados aos clientes, com mais opções de compras, serviços, cafés e restaurantes. Também está prevista a construção de uma sala VIP dispondo de mais comodidade aos usuários do equipamento e atendendo a demanda de diferentes perfis de consumo.

Pista e pátio

O chamado “lado ar”, que engloba pistas de taxiamento, de pouso e decolagem, e pátios de estacionamento de aeronaves, também recebeu importantes investimentos, ganhando aumento significativo na segurança operacional. O pátio teve o pavimento recuperado, recebeu torres de LED para iluminação e uma posição adicional, ficando com sete.

A pista tem nova sinalização, iluminação de balizamento em LED e áreas de escape protegidas nas duas cabeceiras (RESAs, sigla para áreas de segurança de fim de pista, do inglês runway end safety areas) e equipamento de auxílio na navegação PAPI (precision approach path indicator). Para reforço na segurança, foi implementada uma via de emergência ligando a seção de combate a incêndio à pista de pouso e decolagem e a área para equipamentos de apoio aos voos (chamada área de rampa) foi ampliada.

Sobre a Aena Brasil

Aena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, considerada a maior operadora aeroportuária do mundo, em número de passageiros, pelo Conselho Internacional de Aeroportos, gerindo 78 aeroportos e dois heliportos em cinco países. A companhia também é a maior do país, administrando 17 aeroportos, em nove estados brasileiros, sendo responsável por 20% da malha aérea nacional e pela gestão de Congonhas, o segundo maior em número de embarques e desembarques.

Em 2023, seus aeroportos movimentaram mais de 410 milhões de passageiros, sendo 283 milhões na Espanha e 41 milhões no Brasil. Desde 2020, gere os equipamentos de infraestrutura do Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). Em 2023, assumiu Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Santarém (PA), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Parauapebas (PA), Uberaba (MG), Altamira (PA), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS).

Os dois blocos são administrados por diferentes sociedades de propósito específico: Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) e Bloco de Onze Aeroportos do Brasil (BOAB). Na Espanha, a Aena opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de participar na gestão de aeroportos no México (12) e Jamaica (2).