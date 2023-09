Aena Brasil entrega aeroporto totalmente renovado em Juazeiro do Norte, Ceará

No mês de setembro, a Aena Brasil celebra mais um marco importante em seu compromisso de transformar a infraestrutura aeroportuária do Nordeste brasileiro. Dessa vez, é o Aeroporto de Juazeiro do Norte, no Ceará, que passa por uma metamorfose completa, resultando em um aeroporto moderno e eficiente, alinhado aos padrões de conforto e segurança estabelecidos pela empresa.

Juazeiro do Norte recebe aeroporto renovado com pistas e terminal ampliados

A revitalização do Aeroporto de Juazeiro do Norte é apenas uma das seis melhorias planejadas pela concessionária na região nordestina, representando um investimento significativo de aproximadamente R$ 2 bilhões em obras, sistemas e equipamentos. Essa iniciativa visa não apenas melhorar a experiência dos passageiros, mas também contribuir para o crescimento econômico da região do Cariri.

Aena Brasil investe R$ 2 bilhões para transformar aeroportos no Nordeste

Pistas e pátios foram alvo de atenção especial durante a renovação. Intervenções meticulosas tornaram os procedimentos de pouso e decolagem mais seguros e em conformidade com as normas vigentes. O pátio de Aviação Regular agora possui uma 5ª posição, permitindo acomodar aeronaves maiores, como o Airbus A321. O pátio da Aviação Geral passou por uma reconstrução completa, incluindo melhorias no pavimento e sinalização.

Outro aspecto crucial foi a segurança nas operações noturnas, com a substituição das torres de iluminação em ambos os pátios. As pistas de taxiamento receberam nova sinalização vertical e horizontal, enquanto a pista de pouso e decolagem foi submetida a fresagem asfáltica, além de receber nova sinalização e áreas de segurança nas cabeceiras.

O terminal do Aeroporto de Juazeiro do Norte viu sua capacidade operacional mais que duplicar, passando de 2,5 mil para 6,5 mil m². Isso significa que o aeroporto agora pode atender até 1000 passageiros durante o horário de pico. As melhorias não se limitaram apenas às dimensões físicas, incluindo uma nova fachada, expansão das áreas de embarque e desembarque, bem como um setor comercial renovado, com opções de alimentação e varejo. Um total de nove lojas e salas comerciais foram inauguradas, oferecendo aos passageiros uma experiência mais completa.

O destaque indiscutível é o novo saguão, um espaço amplo que abriga as nove novas lojas e um setor de achados e perdidos. Neste local, também está a nova bateria de check-ins, com 16 posições e esteiras de bagagem para as quatro companhias aéreas que operam no aeroporto.

A automação e agilidade também foram priorizadas, com uma nova sala de embarque de 900 m² e um terceiro portão. Para melhorar a circulação dos passageiros, foi criado um canal de inspeção específico para funcionários e tripulações da Aviação Geral. Além disso, as esteiras de bagagens no desembarque foram substituídas por versões maiores e um novo carrossel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estacionamento também recebeu melhorias significativas, incluindo um aumento no número de vagas e melhorias na iluminação, ordenamento e acessibilidade. A rodovia CE-292 foi desviada e requalificada para garantir maior segurança para pedestres e motoristas.

A preocupação com a sustentabilidade também é evidente na renovação do Aeroporto de Juazeiro do Norte. A Aena Brasil adotou energia 100% renovável e certificada, construiu novas estações de tratamento de esgoto e água, além de uma Central de Resíduos Sólidos moderna. Essas medidas visam garantir a segregação adequada de resíduos e o fornecimento contínuo de energia, mesmo em condições adversas.