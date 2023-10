Aena assume controle do Aeroporto de Uberlândia

Maior operadora aeroportuária do mundo começa a gestão em Minas Gerais

A gigante aeroportuária espanhola, Aena, deu início a uma nova era para o aeroporto de Uberlândia (MG) à meia-noite desta terça-feira. O primeiro voo sob sua gestão, o G31108, vindo de Guarulhos, tocou o solo mineiro às 0h11, marcando uma transição histórica para o terminal. Luzes dos carros de bombeiros saudaram o voo inaugural, enquanto a expectativa de melhorias estava no ar.

Aena promete melhorias significativas no terminal mineiro

O aeroporto de Uberlândia, que registrou 1,1 milhão de passageiros em 2019, antes da pandemia, e 800 mil em 2022, verá investimentos significativos para atender à crescente demanda. A Aena planeja entregar até dezembro o anteprojeto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), delineando seus planos para a ampliação e modernização do terminal. As obras devem começar no segundo semestre de 2024, com conclusão prevista para 2026. Além disso, os passageiros podem esperar uma conexão Wi-Fi mais rápida e tempo de uso livre no curto prazo.

Modernização e ampliação estão nos planos da Aena

Aena ganhou a licitação da sétima rodada de concessões, incluindo 11 aeroportos em estados como Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará. Uberlândia é o primeiro aeroporto dessa rodada a entrar sob a administração da empresa espanhola, que planeja assumir gradualmente a operação dos demais até 30 de novembro.

Impressionantemente, a Aena já investiu impressionantes R$ 3,3 bilhões antes mesmo de iniciar suas operações no Brasil. A preparação envolveu visitas técnicas, reuniões com stakeholders e treinamento intensivo para os profissionais envolvidos.

Com uma presença já consolidada em seis aeroportos no Nordeste brasileiro, a Aena promete elevar os padrões de tecnologia, segurança e conforto em suas operações, preparando os terminais para um futuro de crescimento e desenvolvimento regional. Ao final deste processo de concessões, a Aena estará presente em nove estados, gerindo 17 aeroportos que respondem por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional.

O cronograma para os próximos aeroportos inclui datas de transferência, solidificando a presença da Aena em todo o Brasil e seu compromisso com a melhoria da infraestrutura aeroportuária do país.

13/10 – Campo Grande (MS)

17/10 – Congonhas, em São Paulo (SP)

07/11 – Ponta Porã (MS)

10/11 – Corumbá (MS)

13/11 – Uberaba (MG)

16/11 – Montes Claros (MG)

21/11 – Marabá (PA)

24/11 – Carajá (PA)

27/11 – Santarém (PA)

30/11 – Altamira (PA)