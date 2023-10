Aena assume administração de Congonhas, o 3º aeroporto na nova rodada de concessões

Terminal paulista passa para a gestão da Aena, com investimentos iniciais de R$ 3,3 bilhões

A Aena, a maior operadora aeroportuária do mundo em número de passageiros, deu início a um novo capítulo na história do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. À meia-noite desta terça-feira (17), a Aena assumiu oficialmente a administração do aeroporto, marcando o terceiro passo na nova rodada de concessões que abrange 11 aeroportos em diferentes estados do Brasil.

Kleber Meira, diretor do aeroporto de Congonhas, e Santiago Yus, presidente da Aena Brasil

O primeiro voo a pousar sob a nova gestão da Aena foi o Gol 1553, proveniente de Recife, que aterrissou pontualmente no terminal da capital paulista às 6h03. Pouco depois, o voo Azul 4006 decolou às 6h09, com destino a Belo Horizonte. Nesse primeiro momento de operações, a eficiência foi notável, com 12 voos realizados com 100% de pontualidade.

A maior operadora aeroportuária do mundo assume controle do movimentado aeroporto em São Paulo

O aeroporto de Congonhas é um dos mais movimentados do Brasil, com um histórico de 22,2 milhões de passageiros em 2019, antes dos impactos da pandemia. Em 2022, registrou 17,7 milhões de passageiros, e até agosto deste ano, já atendeu 14,1 milhões de passageiros. Localizado na cidade de São Paulo, o aeroporto se destaca como o segundo mais movimentado do país e abriga a segunda ponte aérea mais movimentada em termos de assentos ofertados na América Latina, além de ser o terceiro mais conectado domesticamente no continente.

A entrada da Aena promete transformar o aeroporto de Congonhas, com planos que incluem a ampliação da sala de embarque remoto, readequação das vias de acesso, reforma dos banheiros e a revitalização da fachada. Na Fase I-B, estão previstos investimentos que contemplam a revitalização dos pavimentos das pistas de táxi, a ampliação do pátio de aeronaves com novas posições de contato, melhorias ambientais e de sustentabilidade, e a construção de um novo terminal de passageiros com mais pontes de embarque. Tudo isso visa a oferecer uma experiência de viagem completamente nova para os passageiros. A entrega das obras da Fase I-B de Congonhas está prevista para junho de 2028.

A Aena já demonstrou seu compromisso com o desenvolvimento dos aeroportos brasileiros antes mesmo de iniciar as operações. A empresa realizou investimentos iniciais de R$ 3,3 bilhões e, na primeira fase do processo, elaborou e aprovou os planos de transferência operacionais após visitas técnicas aos 11 aeroportos incluídos na concessão. Além disso, mais de 170 profissionais passaram por quase 14 mil horas de treinamento, preparando-se para oferecer um serviço de excelência.

A expansão da Aena no Brasil não se limita a Congonhas. Atualmente, a empresa opera o aeroporto de Uberlândia e mais seis aeródromos no Nordeste do país, incluindo Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Campina Grande e Juazeiro do Norte. A companhia já investiu cerca de R$ 2 bilhões em obras, equipamentos e sistemas para aprimorar tecnologia, segurança e conforto, padronizando os equipamentos com seu próprio padrão, com ampliação dos espaços e capacidade operacional.

Ao final do processo da nova rodada de concessões, a Aena estará presente em nove estados do Brasil, administrando 17 equipamentos que respondem por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional. As próximas datas previstas para a transição são:

