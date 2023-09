Aena anuncia cronograma para assumir operações em 11 aeroportos brasileiros, incluindo Congonhas

Maior operadora aeroportuária do mundo expande sua presença no Brasil

Maior operadora aeroportuária do mundo, a Aena, está prestes a expandir significativamente sua presença no Brasil, assumindo as operações em 11 aeroportos estratégicos, incluindo o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O anúncio, feito pela empresa, revela um cronograma detalhado para a transição, que ocorrerá entre os dias 10 de outubro e 30 de novembro de 2023.

Santiago Yus, diretor-presidente da Aena Brasil

No total, a Aena investiu R$ 3,3 bilhões em pagamentos iniciais para garantir a concessão desses importantes terminais aeroportuários. Os aeroportos estão localizados nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais, abrangendo diversas regiões estratégicas do país.

Marcelo Bento, diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Aena Brasil

“Estaremos em nove estados, com 17 localizações, após assumirmos todos os 11 aeroportos deste novo bloco, numa posição geográfica relevante, com presença em Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Teremos Congonhas, com 22 milhões de passageiros, e outros aeroportos com menor fluxo, mas de grande importância. E logo começaremos as obras da Fase I-B, com prazo de 36 meses para todos os aeroportos e 60 meses para Congonhas”, disse o presidente da Aena Brasil.

Congonhas passa para as mãos da Aena em outubro; veja o calendário completo

O primeiro aeroporto a ser gerido pela Aena será o de Uberlândia, em Minas Gerais, a partir de 10 de outubro, seguido por Campo Grande (MS) em 13 de outubro e, em seguida, o icônico Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em 17 de outubro.

O processo de transição envolveu uma extensa preparação, com a elaboração e aprovação dos planos de transferência operacionais. Uma equipe de mais de 60 profissionais da Aena realizou visitas técnicas aos 11 aeroportos e participou de cerca de 40 reuniões com mais de 100 stakeholders diferentes.

Além disso, mais de 170 profissionais passaram por quase 14 mil horas de treinamento para se prepararem para suas funções nos novos aeroportos sob a gestão da Aena. Neste momento, os terminais estão na fase de operação assistida, e a Aena contratou consultorias para o desenvolvimento de projetos de ampliação e modernização em cada um deles.

O Aeroporto de Congonhas, que é o segundo mais movimentado do Brasil, com uma das pontes aéreas mais movimentadas da América Latina, receberá uma série de melhorias, incluindo a ampliação da sala de embarque remoto, readequação das vias de acesso, reforma dos banheiros e revitalização da fachada. Além disso, está prevista a construção de um novo terminal de passageiros, com entrega das obras prevista para junho de 2028.

A Aena já opera seis aeroportos no Nordeste do Brasil e investiu R$ 1,4 bilhão em tecnologia, segurança e conforto para implantar seu padrão nesses terminais, que verão um aumento significativo na capacidade operacional.

Com essa expansão, a Aena estará presente em nove estados do Brasil, com a gestão de 17 aeroportos, que juntos são responsáveis por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional. A empresa busca contribuir para o desenvolvimento econômico e a estruturação regional do país, além de elevar os padrões de serviço nos terminais aeroportuários sob sua administração.

Melhorias do Aeroporto de Congonhas

