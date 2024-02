Advogado Vitor Lanna reflete sobre a inspiradora relação entre Fred e Bianca Andrade diante do filho Cris

Relação saudável entre pais é importante para criança

Recentemente o youtuber e influenciador digital Fred Bruno, do Canal Desimpedidos, viajou com o seu filho Cris, para Londres (na Inglaterra), para que ele passe uns dias com a mãe Bianca Andrade, que está realizando um intercâmbio na cidade. Diante dessa viagem, os internautas começaram a questionar Bianca sobre uma possível volta do ex-casal. No entanto, a influenciadora digital e empresária gravou um vídeo respondendo que ela e Fred não voltaram como casal, mas que possuem uma excelente relação em prol do filho.

“Em uma era em que até mesmo os assuntos mais triviais se tornam notícia, a relação entre Fred e Bianca é um exemplo de maturidade e priorização do bem-estar do filho, apesar das circunstâncias. Como Bianca expressou em suas redes sociais, a conexão entre pais é fundamental, mesmo que a relação afetiva entre eles tenha mudado. A paternidade e maternidade devem ser preservadas, independentemente das dinâmicas românticas”, salienta o advogado, Vitor Lanna.

De acordo com Vitor, a abordagem adotada por Fred e Bianca é louvável, visto que eles reconhecem a importância de proporcionar ao filho momentos de qualidade tanto com o pai quanto com a mãe, ainda que eles não estejam mais juntos enquanto casal. Essa atitude revela um estágio sensacional de maturidade e preocupação que prioriza o bem-estar da criança.

Contudo, infelizmente, é habitual ver pais que usam seus filhos como instrumentos de manipulação e vingança dentro de relacionamentos problemáticos. Esse comportamento é prejudicial e desrespeitoso, transformando as crianças em objetos de disputa e controle. Devido a isso, o discurso e a postura de Bianca e Fred em relação a Cris merecem ser reconhecidos e vangloriados, porque acentuam a importância de priorizar o amor e o ambiente saudável para a criança, independentemente das relações conjugais dos pais. Essa conduta é essencial para assegurar que o filho cresça com amor, segurança e desenvolva todo o seu potencial.