Advogado alerta sobre dificuldades no pedido de pensão por morte de casais homoafetivos

A pensão por morte é um direito previdenciário garantido aos dependentes do falecido, visando auxiliar o cônjuge ou companheiro a partir do falecimento. Todavia, ocorre que para as pessoas em união estável hétero ou homoafetivo não oficializada, é necessário a apresentação de duas ou mais provas que demonstrem que ao tempo do óbito conviviam em união estável. O advogado Thiago da Silva contou que diversos pedidos de pensão por morte são negados pelo INSS.

Advogado alertou sobre dificuldades no pedido de pensão por morte

Nesse contexto, muitos viúvos de relações homoafetivas vivem um verdadeiro drama com o falecimento do companheiro, isto porque, com receio do preconceito e repressão da família e sociedade, muitos não mantêm suas relações públicas.

Infelizmente esse é o cenário, mesmo com um tempo considerável em uma relação de união estável, os pedidos de pensão por morte são negados pelo INSS. O advogado ressaltou que “na via administrativa existem limites técnicos que dificultam a prova testemunhal, desse modo, havendo a negativa do INSS, é necessário ajuizar ação judicial e apresentar provas da união, podendo ser testemunhais, na maioria das vezes amigos próximos que podem relatar a existência efetiva da união estável”, contou.

Portanto, é necessário, sobretudo, que os casais homoafetivos sejam orientados como preservar as provas que são necessárias, que os instrumentos estatais colaborem na formalização e reconhecimento das relações homoafetivas, e que os advogados busquem vitória até o fim, incansavelmente, pois a advocacia não é uma profissão para covardes.

Vale destacar que a Constituição Federal não tolera qualquer distinção de raça, sexo, cor, idade, gênero ou qualquer outra causa de discriminação, tendo como objetivo a garantia de que cada cidadão possa buscar a felicidade.