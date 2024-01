Advogada Rosa Emília passa por transformação às cegas com a cabelereira mais famosa do Brasil

Rosa Emília passou por transformação radical com a cabelereira Gue Oliveira, que acumula mais de 4,4 milhões de seguidores no Instagram e apresenta um programa de TV

A advogada e gestora da Clínica do dr. Marcelo Prado, Rosa Emília Dias Pereira de Carvalho, que atua na cidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas, passou por uma transformação às cegas com a cabelereira Gue Oliveira, que ficou famosa nas redes sociais por compartilhar seu trabalho de transformação de clientes.

Gue Oliveira atende no Rio de Janeiro e atrai clientes de todo o Brasil para participar da transformação. Os clientes que topam o desafio, precisam apenas indicar o resultado que não gostariam e em seguida, deixar a cabelereira decidir sobre o resto. A transformação pode ser apenas no corte ou pode incluir procedimentos como tintura e clareamento.

Seus vídeos virais acumulam milhões de visualizações, chegando à marca de 29 milhões de views. Gue também é apresentadora de um programa de televisão, o “HairStyle – The Talent Show”, exibido pelo canal Discovery Home & Health Brasil e acaba de conquistar o 2º lugar no Top 3 Brasil Revelação Digital em Beleza do Prêmio iBest – a maior referência no reconhecimento do melhor na internet no país. A cabelereira começou por acaso, depois de atender ao pedido de uma amiga que queria mudar o visual sem acompanhar o processo. O vídeo foi compartilhado, teve 18 milhões de visualizações, e no dia seguinte, Gue já tinha uma fila de espera de 10 mil pessoas interessadas.

Rosa também conheceu o trabalho de Gue através dos vídeos que ela compartilha no Instagram. A empresária explica que estava passando por um momento difícil da vida, quando decidiu que precisava mudar. “Eu estava seguindo a Gue há umas duas semanas antes do falecimento do meu pai e estava gostando das transformações. Teve um dia que eu estava me sentindo muito mal, muito triste, estava me sentindo bem pra baixo, me sentindo vazia. Me deparei com o Instagram da Gue e comecei a praticamente maratonar os vídeos dela. Eu gostava de praticamente todos os vídeos e a cada um deles eu tinha mais vontade de mudar”, contou a empresária.

“Eu não sabia por onde começar, eu só sei que eu queria mudar, mudar meu jeito de ser, de pensar em algumas coisas, até algumas amizades, porque eu estava me sentindo meio que injustiçada. Eu comecei a ter tipo que uma crise existencial. Ao mesmo tempo, fui maratonando os vídeos dela no Instagram e comecei a gostar do jeito que ela falava com as pessoas e da mudança que as pessoas faziam. Fazia 20 dias que eu estava maratonando, e então, meu pai faleceu. As coisas pioraram bastante para mim. Passaram alguns meses e eu voltei de novo para os vídeos e então, no final do ano eu resolvi mudar”, detalhou.

Rosa conta, que apensar de diversas conquistas pessoais, como a compra de um imóvel, a formatura da filha, ela havia percebido que precisava se dedicar a ela, se cuidar. A conclusão veio acompanhada de decisões importantes: mesmo com resistência, voltou a treinar, voltou para a terapia e finalmente, entrou em contato com a equipe de Gue Oliveira.

A advogada e gestora conta que a princípio, gostaria que o procedimento fosse realizado antes da formatura da filha, mas a agenda da cabelereira popstar estava lotava. Decidida, aceitou passar pela transformação depois da formatura. Rosa diz que acabou sendo premiada na data do agendamento, pois coincidiu com uma comemoração importante para Gue. “Ela [a Gue] me disse que estava muito feliz porque estava esperando completar quatro milhões de seguidores, faltavam pouco mais de 100. Ela já sabia que ela ia bater essa marca dos 4 milhões de seguidores devido ao número de seguidores que ela ganha diariamente. Foi um dia de muita comemoração, teve bolo e muitos amigos e clientes celebrando com ela. E eu estava lá fazendo parte daquela marca importante para ela!”, comemorou.

Rosa conta que Gue é uma pessoa muito dedicada e que tem uma energia incrível, e que preenche todo o ambiente. Além disso, a cabelereira acompanha e participa de todo o processo. “Ela perguntou se eu ia querer fazer o procedimento às cegas, eu disse que sim. Como eu estava de mega hair, ela perguntou se eu concordava em retirar, eu concordei. Como eu estava platinada, ela me disse que ia precisar tratar meu cabelo porque estava elástico. Então, ela perguntou se eu estava certa do que eu que eu queria e eu disse que sim. Eu não dei palpite nenhum”, explicou.

A decisão faz parte das mudanças que começaram ainda em 2023, de acordo com a empresária, “eu queria mudar algumas coisas em mim. Às vezes eu olhava no espelho e não me encontrava mais, eu já não estava mais olhando para a mesma pessoa de anos atrás. Eu perdi meu pai e vi que preciso muito da minha mãe, mas eu preciso muito de mim também. Eu sempre fui aquela pessoa que acode todo mundo e não se acode. Eu percebi que estava me afogando em um copo d’água”, disse.

A advogada explica que, sabe que a transformação nos cabelos não resolveria toda a questão da mudança que ela precisa, mas entende que para a mulher, mudar os cabelos em alguns momentos da vida é algo que motiva. “Ela me sentou naquela cadeira e me fez aquelas perguntas: por que eu queria mudar, por que que eu estava assim. Isso faz a gente refletir muito. Eu tenho uma filha de 23 anos e um filho de 19. Eu estou naquela da síndrome do ninho vazio. A vida é assim e eu tenho que me adaptar à minha nova vida, me adaptar comigo, eu tenho que me voltar para mim”, desabafou.

“Parecia que eu estava indo para um psicólogo, eu estava chorando muito. Dá um medo de passar por uma mudança radical. Mas essa mudança em mim não começou de fora, começou de dentro, na saúde, meus hábitos alimentares, e por que não mudar meu cabelo? Eu vi que tinha que mudar também por fora, e por mim”, afirmou a advogada.

A transformação começou às 9:30 da manhã e terminou depois das 20 horas. Foram quase 12 horas de procedimento, mas sem o peso de estar perdendo um dia no salão. “Eu estava preocupada com uma amiga que tenho no Rio, a Marisa, com meu filho, a namorada dele; eles estavam me esperando. Toda hora me mandavam mensagem perguntando se estava acabando. Até que a Gue me disse: ‘eles vão entender que demora, este é o seu momento, você precisa viver isso’. Eu precisava ouvir aquelas palavras”, revelou.

“Parece que as pessoas que estão ali compartilham de outras coisas em comum, além de um desejo de transformar, parece que é algo que tem a ver com a fé, uma motivação maior”, explicou a empresária. “A Gue é muito simples, muito agradável. Mas os funcionários também são, o Naldo, a Rô, as assistentes. É um ambiente bom, ela fica te oferecendo de tudo que tem lá, ela diz que as pessoas precisam se sentir bem, como casa de mãe. Eu me senti muito acolhida e estou muito feliz por tudo”, conclui.