Advogada brasileira premiada nos EUA é a favorita dos famosos

Flavia Lloyd foi para o exterior para melhorar o inglês e acabou criando raízes

Há alguns anos, Flavia Santos Lloyd era estudante de português e russo na Universidade de São Paulo (USP). Ela nem imaginava que a decisão de passar um ano nos Estados Unidos se estenderia tanto e a faria mudar o curso da vida. Hoje, a brasileira é advogada no exterior e atende as principais celebridades quando o assunto é imigração.

A advogada já atendeu Thiago Mansur, da Jetlag Music, e Léo Fuchs



Ganhadora de prêmios pelo trabalho como advogada com atuação em imigração, Flavia relembra a trajetória, afirmando que “caiu de paraquedas” na área. Tudo começou quando, há 23 anos, ela decidiu estudar nos Estados Unidos por um ano. Após terminar o curso, Lloyd chegou a precisar ficar em um abrigo, mas tudo acabou valendo a pena.

Lloyd trabalha na área da imigração há mais de 20 anos



Fazendo alguns bicos no país, mas com muito conhecimento de português e russo, Flavia conseguiu um emprego em um escritório de advocacia focado em imigração, onde trabalhou como secretária e assistente jurídica por 12 anos. Foi lá que ela começou a aprender mais e decidiu fazer um curso técnico de paralegal, parecido com assistente para advogados, um bacharelado em Comunicação, um mestrado em Relações Internacionais e doutorado em Direito.



A advogada, que fará um novo curso na Harvard em 2022, abriu o próprio escritório, que hoje é uma referência na área e considerado o favorito das celebridades quando o assunto é Estados Unidos. Entre os clientes estão: Ivete Sangalo, Marcos Pigossi, Virgínia Fonseca, Zé Felipe, Carlinhos Maia, Kevinho e muitos outros.

Enquanto estudava Direito, a advogada foi voluntária em clínicas de imigração e outras organizações relacionadas à área



Ao todo, o escritório de Flavia tem uma equipe com mais de 30 pessoas, sendo 10 advogados. Eles trabalham com a imigração em todos os aspectos, como no caso de pessoas que querem ir para o país ou então abrir uma empresa no exterior. “Eu amo a área porque eu passei pelo outro lado de não ter a documentação, de passar perrengue por não saber para onde ir. Meu trabalho é uma maneira de contribuir para as pessoas conquistarem o sonho de forma mais fácil”, conclui a advogada.