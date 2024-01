Advocacia no Banco dos Réus: Kamel Salman compartilha estratégias e desafios do mundo jurídico

O advogado revela os bastidores da profissão, ressaltando a importância de entender as complexidades de cada situação

Kamel Salman, especializado em direito imobiliário explica como a advocacia, muitas vezes é encarada, sendo a última linha de defesa para aqueles que se encontram no banco dos réus em um campo complexo e desafiador. Os bastidores dessa profissão, são compartilhados pelo advogado estrategista desde escândalos políticos até crimes financeiros.

“A advocacia não é profissão para covardes,” destaca Kamel Salman, evocando a frase de Sobral Pinto. Essa afirmação ressalta a natureza desafiadora da profissão, que muitas vezes envolve lidar com escândalos políticos, crimes financeiros, fraudes processuais e até mesmo homicídios dolosos ou culposos. Os advogados, frequentemente procurados em momentos de desespero, devem enfrentar não apenas desafios jurídicos, mas também o julgamento da sociedade.

Para o exercício efetivo da advocacia em cenários tão desafiadores, é necessário mais do que conhecimento jurídico. Kamel ressalta que os advogados estrategistas precisam possuir uma flexibilidade moral acentuada e uma estratégia exacerbada. Esses profissionais são confrontados não apenas com complexidades legais, mas também com a hostilidade do público que muitas vezes os enxerga como cúmplices de situações moralmente condenáveis.

Um exemplo impactante citado por Salman é o caso da Boate KISS em Santa Maria, RS. Nesse incidente trágico, a polarização de sentimentos torna o trabalho do advogado ainda mais complexo. “Como estabelecer a justiça de maneira clara e imparcial, considerando todos os direitos envolvidos?” O advogado cita que muitas vezes é alvo de críticas e deve manter firmeza com uma abordagem lógica e estratégica para representar seus clientes.

Além do conhecimento técnico, a inteligência emocional é uma virtude crucial para os advogados. Enfrentando críticas, acusações e julgamentos da mídia, esses profissionais não podem se perder em seu propósito principal: defender aqueles que confiaram neles. Kamel destaca a capacidade de suportar pressões externas e permanecer focado no objetivo, mesmo quando defendendo interesses que podem parecer imorais ou ilegais.

“Lembre-se a Justiça vale para todos e não se baseia em moralidade, mas na legislação para aplicação das condutas humanas”,

Conforme o especialista, a advocacia não endossa a ilegalidade, “Ela defende os interesses do cliente, um desses interesses, caso este seja culpado é o de criar estratégias jurídicas para utilizar da legislação para defendê-lo até onde seja possível, desde que dentro dos parâmetros legais, mesmo que esse seja culpado.” enfatiza.

A advocacia, constantemente colocada “no banco dos réus”, enfrenta uma evolução contínua devido a fatores como avanços tecnológicos e mudanças legislativas. No entanto, Kamel questiona a abordagem muitas vezes centrada nos fatos jurídicos, ressaltando a importância de entender as pessoas envolvidas, seus reais interesses e as complexidades de cada situação.

“A estratégia jurídica emerge como a bússola essencial para os profissionais que buscam não apenas sobreviver, mas prosperar nesse cenário desafiador, “finaliza o advogado estrategista destacando o papel vital da advocacia estratégica na busca pela justiça.