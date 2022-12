ADVB/PR homenageia Leonardo Petrelli por implantar o prêmio Top de marketing no Paraná

Presidente do Grupo Ric presidiu a entidade que é referência em marketing e vendas. Conheça os vencedores do prêmio em 2022

Em uma edição histórica que comemorou os 50 anos do Top de Marketing no Brasil, a Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil no Paraná (ADVB/PR), prestou uma homenagem especial ao empresário Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric e responsável por trazer a premiação, em sua gestão em 1989.



Ao receber um quadro com certificado NFT e a frase “Quem tem visão de futuro faz a história acontecer”, das mãos do presidente regional, Claudio Stringari, Petrelli lembrou o cenário em que dirigiu a entidade e dos profissionais que o auxiliaram a iniciar um projeto que hoje é referência no mercado de marketing e vendas. A cerimônia de entrega aconteceu na última terça-feira (29).

“Aos 28 anos, eu era um garoto recém chegado do Rio de Janeiro para implantar aqui nosso projeto da TV Manchete. Nossa geração tinha uma missão muito importante, que era a de construir um Brasil novo, saindo de uma economia fechada, que precisava quebrar as amarras do governo e defender a livre iniciativa. A trajetória dessa entidade é fruto de trabalho de diversos presidentes e diretores, grandes figuras que a transformaram na força que é hoje. Com certeza a ADVB ajudou a formar o empresário que sou hoje”, disse, lembrando de nomes que foram fonte de inspiração, entre eles os publicitários Sergio Reis, Jamil Snege, Toninho de Freitas e Ernani Buchmann.

A solenidade do Top de Marketing foi realizada num ambiente especial – a oficina da Ford Slaviero da Avenida Iguaçu, e ofereceu experiências imersivas para os convidados, como óculos de realidade virtual, simuladores de voo, Televisões 3D (sem uso de óculos), além de uma ambientação futurista. O prêmio é considerado o “Oscar do Setor” .

Quadro com certificado NFT marca homenagem a Leonardo Petrelli, por ter trazido para o Paraná o Top de Marketing, ao presidir a ADVB/PR. Crédito de Valterci Santos



Os vencedores nas categorias do Top de Marketing Paraná foram:

Arquitetura e Construção: Grupo Avantti – Case Reserva Barigui;

Comunicação: OAK MKT / Coritiba Football Club – Case O Coxa tá chamando;

Indústria: Grupo Baston Aerossóis – Case Above: É sobre você;

Serviços: Ligga – Case De Copel Telecom para Ligga;

Social: Sicredi – Case Sicredi & Smurfs: juntos pelo desenvolvimento sustentável;

Startup e PME: Yazo Tecnologia – Case A maior startup de aplicativos para eventos da América Latina;

Varejo: Shopping Mueller – Case Uma ação de co-branding de marcas 100% curitibanas.

Além das categorias, o troféu Grand Prix foi entregue para o Grupo Baston Aerossois, que teve o case com maior pontuação entre todos os vencedores, na opinião dos mais de 50 profissionais que integraram a comissão julgadora do Top de Marketing.