[ADULT SWIM] aterrissa na América Latina com animações de alto impacto!

A marca chega à região com seu próprio canal de televisão e um hub na HBO Max

A espera está prestes a terminar para os amantes de animação e games na América Latina. Em 31 de outubro, [adult swim], a marca conhecida por suas animações voltadas para o público adulto, fará sua grande estreia na região, prometendo uma invasão de criatividade, humor e narrativas envolventes. A novidade é parte dos esforços da Warner Bros. Discovery, líder mundial de mídia e entretenimento, em expandir seu portfólio de conteúdo na América Latina.

Uma oportunidade de conexão com artistas locais e conteúdo envolvente

[adult swim], que já conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo, trará suas icônicas produções para a América Latina. A marca não só lançará seu próprio canal de televisão, disponível na TV paga, mas também estabelecerá um hub exclusivo na plataforma de streaming HBO Max, oferecendo aos consumidores uma experiência única e diversificada.

Pablo Zuccarino, Senior Vice President & General Manager para Kids & Animation da Warner Bros.

Os fãs terão acesso a uma variedade de animações originais de alta qualidade. Entre os destaques, estão temporadas da aclamada comédia “Rick and Morty”, que já ganhou dois prêmios Emmy®️, e histórias envolventes dos personagens favoritos da franquia DC. Além disso, o popular bloco de anime Toonami e muito mais farão parte do catálogo.

Genndy Tartakovsky’s Primal

“[adult swim] é uma marca global com uma base sólida de fãs na América Latina. Com este lançamento, estamos empolgados em oferecer uma experiência de conteúdo mais conectada com nossa audiência local. Estamos comprometidos em incorporar a criatividade e conexão com os melhores artistas e criadores da região”, celebra Pablo Zuccarino, Senior Vice President & General Manager para Kids & Animation da Warner Bros. Discovery, América Latina.

Os fãs podem esperar uma programação original ousada, repleta de humor e tensão. Entre as animações originais que estarão disponíveis, destacam-se “Rick and Morty”, uma comédia vencedora de dois prêmios Emmy®️ que narra as aventuras interdimensionais de um gênio sociopata e seu neto. Além disso, “Genndy Tartakovsky’s Primal” oferece um thriller que acompanha um homem das cavernas e um dinossauro em meio ao caos da sobrevivência, vencedor de cinco prêmios Emmy®️.

Outras atrações incluem “SMILING FRIENDS”, uma comédia que segue os funcionários de uma empresa dedicada a espalhar felicidade em um mundo surreal, e “Unicorn: Warriors Eternal”, uma série de aventura que acompanha um grupo de guerreiros destinados a reencarnar sempre que uma força maligna ameaça a Terra.

E não para por aí, “Robot Chicken” oferece uma sátira inteligente a personalidades, filmes, programas e situações da cultura pop, utilizando animação stop-motion. Além disso, as aventuras dos heróis e vilões da DC ganham vida em animações que exploram o universo dos quadrinhos de forma única, com títulos como “Harley Quinn” e “Young Justice”, além de filmes de animação da franquia.

Os amantes de anime também terão seu espaço com episódios emocionantes de produções já conhecidas, incluindo “Dragon Ball-Z”, “Naruto”, “Death Note”, “Yashahime: Princess Half-Demon” e muitos outros.

A partir de 31 de outubro, [adult swim] promete oferecer a melhor experiência de animação para adultos na América Latina, trazendo uma diversidade de conteúdo que certamente agradará aos fãs ávidos. Prepare-se para mergulhar em um mundo de humor, criatividade e emoção com [adult swim]!