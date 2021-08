Adriane Galisteu lança seu novo perfume ‘Style’ com a Jequiti

A nova fragrância representa sua modernidade e feminilidade

Adriane Galisteu assina sua nova e exclusiva fragrância Adriane Galisteu Style (100ml), que representa sua modernidade e feminilidade. Perfeito para mulheres, que assim como ela, amam andar estilosas.

A apresentadora – símbolo da mulher moderna e autêntica, desde 2012 faz parte da Jequiti. Style é sua 8ª fragrância com a marca e traduz o lado mais estiloso da artista.

“Style é uma fragrância marcante e poderosa, que representa toda essa minha modernidade e feminilidade, em um contexto absolutamente feminino voltado para esse mundo da moda que eu tanto amo. Essa colônia é ideal para mulheres vaidosas e que gostam seguir as tendências, assim como eu!”, conclui a apresentadora.

Para o perfumista Isaac Sinclair, da casa de fragrâncias Symrise, que assina a criação: “Esta fragrância exala sensualidade e poder através do seu rico bouquet floral opulento combinado com o brilho da pimenta rosa, notas balsâmicas envolventes e a sofisticação do complexo amadeirado cremoso no fundo”.

O frasco exclusivo da marca Adriane Galisteu, reforça a elegância e a sofisticação, com tampa prata e detalhes em cinza. O cartucho, com elementos nas cores prata e rosa confere valor e requinte ao produto.

