Adriane Galisteu, estrela de Barras Invisíveis do Universal+, brilha em Hollywood

Adriane Galisteu marcou presença no AFI Life Achievement Award Gala Tribute, em Hollywood, no último sábado, 27 de abril. A apresentadora viajou a Los Angeles por conta da produção da segunda temporada de sua série documental Barras Invisíveis, e representou o Brasil no evento a convite da NBCUniversal e Universal+.

Adriane Galisteu com Meryl Streep no AFI Life Achievement Award Gala Tribute Adriane Galisteu no com Joey King no AFI Life Achievement Award Gala Tribute Adriane Galisteu com a homenageada da noite, Nicole Kidman, no AFI Life Achievement Award Gala Tribute

O AFI Life Achievement Award Gala Tribute é realizado anualmente pelo American Film Institute (AFI) e reúne grandes nomes do audiovisual como diretores, produtores e artistas e, neste ano, homenageou Nicole Kidman. Adriane brilhou no red carpet com sua beleza e personalidade, usando um belíssimo vestido do Philipp Plein e lindas jóias da marca Pandora complementando o look, e dividiu os holofotes com Meryl Streep, Morgan Freeman, Naomi Watts, Michelle Pfeiffer, entre muitas outras celebridades.

Adriane com o esposo, Alexandre Iodice

A apresentadora acompanhou de perto a solenidade que contou com discursos de Zoe Saldaña e Reese Witherspoon, e mensagens gravadas de Hugh Jackman, Jimmy Fallon, Cate Blanchett, e Russell Crowe. A artista participou também do jantar de gala, momento em que colegas e amigos próximos de Kidman compartilharam boas memórias da carreira da atriz.

Talento nato para comunicação, Adriane Galisteu é uma das personalidades midiáticas mais queridas do Brasil. A primeira temporada de sua esperada série documental Barras Invisíveis estreia com exclusividade no Universal+ em agosto deste ano.

O programa irá trazer o dia a dia, e as barras vividas pela versátil artista na vida profissional e pessoal. A série consagra o carisma, beleza e profissionalismo que fazem de Adriane Galisteu um dos maiores nomes da televisão e do entretenimento brasileiro, e é uma coprodução da NBCUniversal International Networks com a TeleImage. O Universal+ está disponível na Claro TV+ e no Amazon Prime Video.