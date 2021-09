Adriane Galisteu responde crítica de seguidora em sua conta no Facebook

A apresentadora do reality A Fazenda respondeu uma seguidora que declarou sua preferência com relação à apresentação do reality show da emissora Record

Na quarta feira passada (15/09) a apresentadora Adriane Galisteu fez uma postagem em seu facebook, para seus seguidores, divulgando A Fazenda, reality do qual ela está a frente como apresentadora e vem colecionando muitos elogios por parte de seus seguidores e também de veículos de notícias especializados na área de tv.

Galisteu postou: “Minha gente! Boa tarde. Todo mundo preparado para o segundo dia da nossa Fazenda?”

Logo em seguida uma seguidora respondeu: “Mion insubstituível na minha opinião”. Como é do conhecimento dos telespectadores e seguidores do reality show da tv Record, Mion, agora contratado pela Rede Globo, esteve à frente de A Fazenda por três edições, inclusive a última, transmitida no ano passado. Atualmente está à frente do programa que era comandado por Luciano Huck, o Caldeirão. Já Huck substituiu Fausto Silva e está comandando as tardes de domingo. Galisteu deu um exemplo ao responder a crítica de maneira leve, clara e com muita polidez

Logo, Adriane Galisteu resolveu responder o comentário da seguidora saudosa de Mion: “Oi, obrigada pelo comentário. Olha, você tem razão, o meu querido amigo Mion é um apresentador maravilhoso, incrível. Por isso, o grande barato da vida é a diversidade, o que cada um faz sendo só do seu jeitinho. Cada um tem sua trajetória, espaço, jeito e amor de fazer as coisas. E que você continue nos assistindo na A Fazenda. Meu beijo.”

Lembrando que Galisteu também esteve na rede Globo, chegou a fazer novela e participou da Dança dos Famosos, um dos carros chefes do domingo na emissora carioca. Ao assinar contrato com a Record, apresentou a última edição de Power Couple Brasil.

O comentário da apresentadora, que respondeu a seguidora com classe e educação concentrou mais de 1000 likes.