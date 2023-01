Adolescentes e jovens de Manaus ganham laboratório de informática para inclusão digital

Fundação Casas Bahia firma parceria com Aldeias Infantis SOS e fortalece projeto de inclusão na capital do amazonense

A Fundação Casas Bahia (FCB), responsável pelas ações sociais da Via, anuncia a realização de uma doação à Aldeias Infantis SOS, reconhecida como uma das Melhores ONGs do país, para viabilizar um laboratório de informática em Manaus (AM). Este é o primeiro passo do início de uma parceria que se estende pelo ano de 2023.

Crianças e jovens terão condições de se conectar à internet e de se aprofundar em temas voltados à tecnologia

Com doação de 20 computadores modernos, móveis novos, TVs de 65 polegadas e ambiente climatizado e revitalizado, o espaço contará com acesso à internet disponível para a comunidade, alunos da rede pública e adolescentes em situação de vulnerabilidade inscritos nos projetos. A expectativa é beneficiar jovens e familiares, para realização de pesquisas, trabalhos escolares, cursos de programação, oficinas de informática básica e avançada, além da elaboração e qualificação de currículos.

Para Natália Menezes, gerente da Fundação Casas Bahia, a iniciativa é um meio de viabilizar o acesso digital para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Estar conectado à internet é essencial no dia a dia das pessoas em um mundo cada vez mais digital, mas para muitas famílias brasileiras o acesso ainda é precário, o que funciona como mais uma barreira para a redução da desigualdade em nosso país. Ao oferecer essa infraestrutura, criamos um espaço de inclusão e oportunidades para a comunidade”, explica.

Iniciativa é um meio de viabilizar o acesso digital para as pessoas em situação de vulnerabilidade social

Embora o mundo vivencie a era da tecnologia, menos de um terço da população brasileira tem acesso pleno à internet. São quase 34 milhões de brasileiros que nunca acessaram a web, sendo a maioria deles das classes C, D e E. O levantamento é do Instituto Locomotiva, em parceria com a multinacional PwC, divulgado em março deste ano, e revela que quase 87 milhões de pessoas não conseguem se conectar todos os dias. Seis em cada dez usuários só entram na rede por meio de telefones celulares.

Para a coordenadora da Aldeias Infantis SOS de Manaus (AM), Socorro Muniz Fonseca, a doação ajudará a qualificar os atendimentos, trazendo uma nova perspectiva para a comunidade. “A ampliação do laboratório é de grande importância para nós e abrirá os horizontes do local onde estamos inseridos. Agora, os jovens terão condições de se conectar à internet e de se aprofundar em temas voltados à tecnologia, acessando informações que nunca tiveram contato anteriormente e aumentando as chances de conseguir um trabalho qualificado. É um grande salto para as famílias da comunidade”, comemora.

A inauguração é nesta quarta, dia 11 de janeiro e o espaço funcionará de segunda a sexta-feira, em horário comercial, na sede da Aldeias Infantis em Manaus, localizada na Rua Professora Cacilda Pedroso, nº 600, Bairro Alvorada.