ADC Bradesco é reconhecida pela Confederação Nacional com o Prêmio Clube Top 100

A ADC Bradesco foi reconhecida pela Fenaclubes – Confederação Nacional dos Clubes, com o Prêmio Clube TOP 100 na categoria Prata. A premiação aconteceu neste mês durante o Congresso Brasileiro de Clubes, em Foz do Iguaçu (PR).

Essa é a quarta vez consecutiva que a ADC Bradesco é reconhecida pela entidade e se destaca como um dos melhores clubes esportivos do Brasil.

Todos os anos, a Fenaclubes homenageia e premia os clubes que mais se destacaram e que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da comunidade e da sociedade na qual estão inseridos por meio de ações esportivas, sociais, culturais e de lazer.

Prêmio Clube Formador

Ainda durante o Congresso Brasileiro de Clubes, a ADC Bradesco recebeu o Prêmio Clube Formador, do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O reconhecimento é pelos excelentes resultados conquistados pelas equipes femininas de basquete durante o calendário 2021/2022 (Ano I do Ciclo Olímpico 2021/2024).

A premiação é concedida para o clube classificado em primeiro lugar no Ranking de Clubes em cada esporte e gênero, que foi extraído dos resultados obtidos nos Campeonatos Brasileiros Interclubes – CBI.

Rogério Curi, gerente de Esportes da ADC Bradesco

“Para nós, o caráter educacional do esporte é inquestionável e acreditamos que é um dos principais agentes de transformação social. Por isso, essas premiações nos trazem tanto orgulho e são o resultado do trabalho que realizamos, durante todo o ano, em conjunto com as nossas atletas”, comenta Rogério Curi, gerente de Esportes da ADC Bradesco.