Acústico MTV inédito celebra Rita Lee com Manu Gavassi

Cantora canta, na produção original do Paramount+, que vai ao ar dia 02 de fevereiro no serviço de streaming e na MTV, o clássico álbum Fruto Proibido da eterna madrinha do Rock Brasil

Para celebrar Rita Lee, Manu Gavassi, em seu MTV Acústico, recebeu convidados mais que especiais, como Liniker, Lucas Silveira e Tim Bernardes, além de contar com uma banda composta somente por mulheres. O especial acaba de ganhar data de estreia: a nova produção original do Paramount+ será disponibilizada no serviço de streaming, dia 02 de fevereiro, e na MTV, às 20h20. O projeto presta homenagem a uma das mais icônicas artistas musicais brasileiras de todos os tempos, Rita Lee. Projeto com Manu presta homenagem a uma das mais icônicas artistas musicais brasileiras de todos os tempos, Rita Lee Na nova edição de uma das maiores franquias musicais da MTV, Manu Gavassi canta o álbum clássico Fruto Proibido, onde Rita Lee, acompanhada da banda Tutti-Frutti, imortalizou os clássicos Agora Só Falta Você, Esse Tal de Roque Enrow e Ovelha Negra.