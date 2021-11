Acontece neste domingo (14) o ‘Trancoso Running’

O evento que conta variados tipos de corrida

Corredores, atletas e amantes do esporte já estão atentos ao evento Trancoso Running. Evento que reúne variadas modalidades de corrida acontece em Trancoso neste domingo, dia 14 de novembro, e conta com dois horários de largada: às 14h30 para 21 quilômetros e às 16h para 5 quilômetros.

Corredores, atletas e amantes do esporte já estão atentos ao evento Trancoso Running

A corrida é bastante interessante pois em seu cenário de percurso, pois matas, praias, falésias e manguezais da paradisíaca Trancoso, distrito de Porto Seguro (BA). Os percursos começam em lugares emblemáticos de Trancoso. Para os 21 km, às 14h30, o ponto de partida é o incrível Teatro L´Occitane. Já às 16h ocorrem as largadas das provas de 5 e 10 quilômetros, no Quadrado, o centro histórico e um dos cartões postais do distrito. A chegada, para todos, será no Fly Club, e com uma extensa programação aos participantes.

Cenário de percurso com matas, praias, falésias e manguezais da paradisíaca Trancoso, distrito de Porto Seguro (BA)

Os organizadores Ludmila Franco e Naldo Moura contam que: “A Trancoso Running é uma corrida diferente. Seja pelo festival de diferentes esportes que envolve a corrida, seja pelos percursos que oferecem uma forma de enxergar Trancoso de outros pontos de vista, desconhecida para maioria das pessoas, por exemplo”

Para fechar o Trancoso Running, o evento contará com um luau de encerramento, ao som dos cantores Bruno Chelles, LK e DJ Paulo Beck, do grupo 3030. Além dos atletas com VIP PASS, o acesso será permitido também para quem tiver o friend pass, destinado aos acompanhantes dos participantes.