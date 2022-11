Acessório que é a cara do Brasil, sandálias Havaianas são usadas no tapete vermelho do Hollywood Brazilian Film Festival, em Los Angeles

Gabriel Martins, diretor de Marte Um, desfilou suas Havaianas, uma das apoiadoras do evento deste ano

O Hollywood Brazilian Film Festival contou com a presença de nomes como Rodrigo Santoro, Liniker e Alessandra Ambrosio, além de todo o elenco e produtores do filme; o longa-metragem ‘Marte Um’ é o filme brasileiro selecionado para representar o país na corrida pelo Oscar 2023, na categoria de melhor filme estrangeiro.

Maria Fernanda Albuquerque, VP Global de Marketing de Havaianas – Divulgação



O festival, há 14 anos, reúne e celebra a arte cinematográfica brasileira, incentivando a exibição e o reconhecimento de diversos títulos em território americano, valorizando a cultura do Brasil, apoiando talentos e buscando projeção internacional. Na 14ª edição do evento, realizada em 15 de novembro, Gabriel Martins, diretor do filme “Marte Um”, foi a grande estrela da noite e, no tapete vermelho, calçou Havaianas nos pés, uma das apoiadoras do evento deste ano.

Gabriel e a empresária Clija Chait



“Estamos contentes em apoiar, pela primeira vez, o 14° Hollywood Brazilian Film Festival em Los Angeles. É um privilégio estar no Museu da Academia do Cinema celebrando a criatividade brasileira e incentivando o reconhecimento internacional dessas produções. Estar ao lado e nos pés de um talento como Gabriel Martins é uma honra para Havaianas e um sinal claro de que a marca, assim como a arte brasileira, podem ir longe e ocupar novos espaços importantes de diálogo”, comenta Maria Fernanda Albuquerque, VP Global de Marketing de Havaianas.

Gabriel Martins, diretor de “Marte Um” – Crédito: Livia Wippich



