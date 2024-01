Accountfy divulga parceria com Grant Thornton Brasil

“O trabalho conjunto gera benefícios para todas as partes envolvidas”, afirma Goldwasser Neto.

Com o objetivo de expandir suas conexões, o Accountfy divulgou, na última semana, a realização da parceria com a empresa global Grant Thornton. A parceria consiste na prestação de serviços contábeis e financeiros com uma grande automação, a fim de melhorar a experiência do cliente.

“Com a equipe de Accounting Advisory Services da Grant Thornton, além do cliente poder contar com uma equipe especializada de implantação, ele também estará em contato com profissionais de ampla experiência em consultoria, que podem agregar conhecimento para suas operações internas”, explica o co-fundador e CEO do Accountfy, Goldwasser Neto.

Com a parceria, a Grant Thornton focará no operacional que é a prestação de serviços, enquanto o Accountfy focará no desenvolvimento do negócio principal da empresa, que é o software de gestão contábil e financeiro, o que proporcionará uma experiência mais completa aos clientes, além de agregar maior valor no momento de implementação. Segundo Goldwasser Neto, essa prática terá resultados positivos para todos: “O trabalho conjunto gera benefícios para todas as partes envolvidas, uma vez que, para o Accountfy, terá mais foco no crescente desenvolvimento da plataforma e inovação”.

“Para o parceiro, o ganho são os novos canais de receita e de captação de clientes, mas, sem dúvidas, o maior beneficiário será o cliente, que terá um consultor ideal durante o processo de implantação e poderá suportar outras demandas que venham as surgir durante esse processo – o que acaba sendo uma demanda recorrente”, explica Goldwasser Neto.

A Grant Thornton, que é uma gigante empresa no setor de consultoria, já possui mais de 100 anos de atuação globalmente, estando presente em mais de 147 países e possuindo mais de 68 mil colaboradores. De acordo com Clayton Codo, Partner de Accounting Advisory Services da Grant Thornton, o diferencial da empresa é a relação com clientes: “Nosso diferencial em relação ao mercado é que excedemos as expectativas dos nossos clientes com a nossa abordagem e cultura mais próxima dos nossos clientes e ao combinar nossa experiência em nível global com a profunda expertise local que temos para desenvolver planos customizados e agregar ainda mais valor aos negócios.”

De acordo com Goldwasser, o Acccountify atualmente está realizando um processo de treinamento e capacitação em sua metodologia para que as empresas parceiras possam implementar o sistema de forma independente, com o Accountify assumindo o papel de realizar o papel de suporte e quality assurance. Também no momento a empresa realiza negociações com outros grandes nomes da área, que possuam sucesso em projetos contábeis e financeiros.

Fundado em 2017, o Accountfy conta atualmente com 35 parceiros dispotos no Brasil, outros países da América Latina e nos Estados Unidos. Com essa medida de atendimento de clientes via parceiros, é possível que a empresa continue crescendo tanto no cenário nacional quanto no internacional. Goldwasser ressalta a importância dos parceiros no desenvolvimento da empresa: “Conseguir crescer e manter o padrão de qualidade no processo de implantação não é tarefa das mais fáceis. Por isso, os parceiros são parte fundamental na nossa estratégia de longo prazo”.