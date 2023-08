Acampamento Farroupilha recebe a Melitta para celebrar o centenário da Revolução de 1923 e homenagear o Rio Grande do Sul

Público poderá degustar cafés fresquinhos Melitta no Parque Harmonia, em Porto Alegre

Em uma junção de tradições gaúchas e sabores únicos, a Melitta, marca de café, anuncia sua participação no evento Acampamento Farroupilha, que ocorrerá de 1 a 20 de setembro no Parque Harmonia, na capital gaúcha. O evento deste ano ganha um significado ainda mais especial ao celebrar o Centenário da Revolução de 1923, um marco histórico para o estado.

O Acampamento Farroupilha, um dos eventos mais emblemáticos do Rio Grande do Sul, é uma celebração que valoriza a cultura local e enaltece os costumes do povo gaúcho. E para tornar essa festividade ainda mais memorável, a Melitta traz uma experiência sensorial única para os visitantes, oferecendo degustações de seus cafés fresquinhos, preparados na hora. O público poderá explorar um cardápio diversificado de opções, garantindo que todos os paladares sejam agraciados.

O destaque não para por aí. Além das degustações, a Melitta preparou ativações que prometem entreter e encantar o público, proporcionando uma conexão genuína entre a marca e os frequentadores do evento. A participação da Melitta se dará dentro do espaço Piquete Liberdade, onde os visitantes poderão mergulhar na atmosfera da marca e das tradições gaúchas.

Uma grande surpresa aguarda os apreciadores do café Melitta: a marca acaba de lançar uma edição especial de embalagem para o seu café tradicional, na versão de 500 gramas, em celebração à Semana Farroupilha. Essa coleção de embalagens comemorativas é resultado de uma colaboração entre a A10 Design, renomada consultoria estratégica de marca, design e inovação, e a Melitta. A edição especial busca resgatar o espírito festivo e característico do Rio Grande do Sul, por meio de uma cuidadosa seleção de referências culturais da festa.

A nova embalagem, ilustrada por Kelvin Koubik, artista visual e muralista gaúcho de renome, incorpora elementos icônicos da Semana Farroupilha de maneira contemporânea. A arte retrata aves típicas da região, o cenário do campo de araucárias, o gaúcho a cavalo e outros símbolos que compõem o cenário tradicional. As cores vibrantes da bandeira do Rio Grande do Sul adornam a embalagem, criando um vínculo forte com a identidade local.

Além da arte visual, a embalagem traz uma receita de cuca de uva na parte de trás, convidando os consumidores a vivenciarem uma experiência completa e autêntica.

Denise Ritur, gerente de marketing na Melitta, compartilha sua empolgação: “Queremos fortalecer o vínculo com os consumidores gaúchos e não poderíamos ficar de fora de uma comemoração tão importante como essa. Neste ano, celebramos a cultura e as tradições gaúchas junto ao público durante o evento e ainda homenageamos esse povo com uma embalagem repaginada do nosso café. Convidamos todos a estarem conosco, passando pelo espaço Melitta no Parque Harmonia e a sentirem mais a vida durante a Semana Farroupilha.”



Os amantes do café e da cultura gaúcha têm agora um encontro marcado no Acampamento Farroupilha, onde poderão explorar, degustar e vivenciar a rica história e tradições do estado, com o sabor único do café Melitta como companheiro perfeito nessa jornada.