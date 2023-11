Academia Latina Da Gravação e Globoplay anunciam acordo de 3 anos para transmitir a entrega anual do Latin Grammy

Transmissão da 24ª Entrega Anual do Latin Grammy contará com apresentações das artistas brasileiras Iza e Natascha Falcão

A 24ª Entrega Anual do Latin GRAMMY acontecerá na próxima quinta-feira (16) de novembro de 2023, no Centro de Exposições e Conferências (FIBES) em Sevilha, Andaluzia, Espanha. No Brasil, o evento irá ao ar na mesma data, exclusivamente pelo canal Bis e pelo Globoplay, que oferecerá a transmissão gratuitamente para não assinantes, ampliando ainda mais o alcance e a visibilidade da Maior Noite da Música Latina.

Guilherme Guedes e Kenya Sade comentarão a cerimônia ao vivo no estúdio. Já o Multishow exibirá um compacto de 90 minutos da cerimônia de premiação, no dia 20 de novembro, com os momentos mais marcantes da noite. A premiação também terá cobertura do gshow, com destaques exclusivos do Latin Grammy transmitidos em seus canais e plataforma de streaming.

“Estamos muito felizes em anunciar esta parceria com a Academia Latina da Gravação e em transmitir a Entrega do Latin Grammy. A premiação tem muita sinergia com nossos canais, que têm a música no DNA. É o evento mais esperado da música latina e a participação de artistas brasileiros aumenta a cada ano”, afirma Raphael Corrêa Netto, diretor dos canais pagos de entretenimento, variedades e infantil da Globo.

“É com grande entusiasmo que a Academia Latina da Gravação anuncia a renovação de uma aliança valiosa com o Grupo Globo. Vemos esta colaboração como uma ponte que nos permite compartilhar o encanto dos Latin GRAMMYs com um número crescente de lares brasileiros. Estamos empenhados em cumprir a nossa missão de celebrar e promover a imensa diversidade e o patrimônio cultural rico que caracteriza a música latina, com a participação fundamental da comunidade da música brasileira”, comentou Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação.

A cerimônia deste ano terá apresentação de Danna Paola, Roselyn Sánchez, Paz Vega e Sebastián Yatra, com shows de grandes nomes como as brasileiras Iza – indicada na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa – e Natascha Falcão, indicada na categoria Artista Revelação, além de performances de Alejandro Sanz, Bizarrap, Rauw Alejandro, Camilo, Juanes, Ozuna e Maria Becerra, dentre outros.