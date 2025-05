ABRINT traz Artur Coimbra para reforçar protagonismo institucional e regulatório

A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT) anunciou, durante o segundo dia do ABRINT Global Congress (AGC) 2025, a contratação de Artur Coimbra como consultor. O objetivo é reforçar a atuação institucional e regulatória da entidade. Reconhecido por sua sólida trajetória no setor de telecomunicações, Coimbra contribuirá na formulação de estratégias, posicionamentos e na defesa da agenda dos provedores regionais, ampliando a capacidade de articulação da ABRINT junto aos setores público e privado.

Advogado e mestre pela Universidade de Brasília (UnB), com especialização em Regulação e Gestão Empresarial, Artur Coimbra atua há mais de uma década nos principais debates do ecossistema digital. Foi diretor de Banda Larga no Ministério das Comunicações e integrou o Conselho Diretor da Anatel até dezembro de 2024, onde relatou 245 processos e liderou pautas estratégicas como a revisão do Plano de Uso do Espectro, a guilhotina regulatória 2023-2024 e o plano de adoção do IPv6.

Durante sua passagem pela Anatel, coordenou o Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs), tratando de temas sensíveis aos ISPs, como compartilhamento de postes, redes neutras, Wi-Fi 6E, fair share e conexões direct-to-device. Em 2024, organizou o seminário Conecta Brasil, voltado à discussão da reforma tributária no setor. No cenário internacional, presidiu a Arctel (Associação de Reguladores de Comunicações e Telecomunicações da CPLP) entre 2022 e 2024, fortalecendo a cooperação entre os países lusófonos e promovendo iniciativas de capacitação técnica.

Com a chegada de Artur Coimbra, a ABRINT reafirma seu compromisso com uma atuação técnica, propositiva e alinhada às transformações do setor. “A experiência de Artur Coimbra fortalece nossa capacidade de defesa institucional, especialmente num momento em que os desafios regulatórios se intensificam. Sua trajetória agrega um conhecimento técnico valioso ao Conselho e à equipe da ABRINT, contribuindo para que possamos representar os ISPs com ainda mais assertividade”, afirma Breno Vale, presidente da Associação.

A contratação faz parte da estratégia da entidade de ampliar sua presença institucional e de influenciar de forma cada vez mais ativa a formulação de políticas públicas que promovam competitividade, inovação e equilíbrio regulatório no setor de telecomunicações no Brasil.