Abrindo agenda de shows em 2023, Day Limns se apresenta em Campinas com turnê “Bem-vindo ao Clube”

Acompanhada por Johnny Bonafe (Glória) e Vitor Peracetta, cantora sobe ao palco do Caos, no Baile da Larissinha, neste sábado, 14 de janeiro

2023 já começou e os fãs da cantora Day Limns já dia e horário para a reencontrar nos palcos. A musa do POP underground chega pela primeira vez com a turnê “Bem-Vindo ao Clube” a Campinas. O show da turnê homônima de seu primeiro álbum de carreira, acontece no Caos, durante o festival Baile da Larissinha, no sábado, 14 de janeiro, a partir das 22 horas. Os ingressos podem ser adquiridos aqui!

“Sempre me falaram que os curitibanos tem uma energia especial. Estou louca para apresentar a turnê de BVAC (Bem-Vindo ao Clube) para eles e poder sentir essa energia. Será uma noite memorável!”, conta Day Limns.

A turnê, que está rodando por todo o Brasil, será acompanhada por um time de grandes músicos do rock nacional como Johny Bonafe (ex-Glória) e Vitor Pereceta. A apresentação ao vivo traz os grandes sucessos de Day, mas, principalmente, dá vida às canções lançadas no primeiro álbum de carreira da artista: Bem-vindo ao Clube. Singles como “Clube dos Sonhos Frustrados”, “Finais Mentem” e “Isso não é Amor”, parceria com Lucas Silvestre, prometem fazer todos cantarem a plenos pulmões.

Seus mais recentes singles como “Castelo de Areia”, parceria com Bullet Bane, “Muito Além”, com Di Ferreiro, e “7 Vidas” também estão no repertório.

Um dos principais nomes atuais do POP Underground, DAY conta com milhares de seguidores nas redes sociais, mais de 95 milhões de visualizações no Youtube e 80 milhões de streams. Além de transmitir suas mensagens em suas próprias canções, a cantora é responsável pela composição de grandes hits cantados por Anitta, Luisa Sonza, Vitão, As Baías, Carol Biazin, Clau, Rouge, entre outros. Em “Doce 22”, novo álbum de Sonza, DAY é coautora das canções “2000. S2”, “Anaconda”, “Penhasco” e “Caos/Flor”.

Serviço:

Day Limns em Campinas – “Festival Baile da Larissinha” no Caos

Data: 14 de Janeiro

Horário: a partir das 22h

Endereço: Caos– R. Luís Otávio, 2995 – Parque Taquaral, Campinas – SP, 13087-018

Censura: 18 anos

Ingressos: aqui

Ingressos: R$30 – R$60