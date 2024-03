ABRIN 2024 Inaugura com Recorde de Público e Inovações no Mercado de Brinquedos

A maior feira de brinquedos da América Latina dá as boas-vindas a mais de 5.500 visitantes no primeiro dia, destacando a crescente tendência dos ‘kidults’ e a evolução tecnológica dos brinquedos

Em um domingo vibrante, a ABRIN 2024 abriu suas portas, inaugurando oficialmente a edição deste ano com uma cerimônia de abertura que reuniu grandes nomes da indústria. Com a presença de Synésio Batista, Abdala Jamil Abdala, e uma plateia de 5.526 pessoas, o evento prometeu e entregou um primeiro dia repleto de inovação, nostalgia e discussões profundas sobre o futuro do setor de brinquedos.

A introdução do “Abrin Talks” foi um marco significativo, oferecendo uma plataforma para que empresários, executivos e formadores de opinião mergulhassem na história, no presente e no futuro da indústria de brinquedos. A sessão não apenas homenageou as 40 edições da feira, mas também lançou luz sobre as tendências emergentes e as estratégias de negócios para os lojistas, com um enfoque especial no segmento de ‘kidults’.

Executivos de três gigantes do setor – Candide, Brinquedos Estrela e Grow Jogos e Brinquedos – compartilharam suas experiências e visões sobre a evolução dos brinquedos. Moise Candi relembrou as primeiras edições da feira, destacando a evolução dos brinquedos desde caixas de música até os sofisticados jogos e brinquedos de hoje. Ele enfatizou a importância de criar uma história em torno dos produtos, uma estratégia que se comunica diretamente com o público e converte interesse em vendas.

Aires Fernandes da Brinquedos Estrela abordou a transformação digital no setor, indicando como a tecnologia tem sido fundamental para reinventar o brinquedo tradicional, tornando-o mais atraente para a geração atual, imersa em estímulos digitais. Ele refletiu sobre como a inclusão e a diversidade se refletiram nos brinquedos ao longo dos anos, demonstrando um progresso social que também se traduz no universo lúdico.

João Nagano, por sua vez, trouxe uma perspectiva criativa sobre os desafios enfrentados na produção de brinquedos, citando o exemplo inovador da utilização de botões de camisa no jogo “War”. Essa abordagem reflete a capacidade de superação e inovação que tem caracterizado a indústria brasileira de brinquedos.

A sessão sobre Kidults foi particularmente reveladora, destacando a importância desse segmento crescente. Com a presença de Marcelo Silva, Renata Blanc, David Diesendruck e Eneas Carlos Pereira, o debate girou em torno de como a nostalgia se tornou um elemento crucial no valor de negócios do setor. Renata Blanc destacou que o mercado de Kidults não é apenas significativo, mas também em expansão, representando uma oportunidade valiosa para lojistas e fabricantes.

Eneas Carlos Pereira trouxe à tona o impacto cultural de propriedades intelectuais icônicas, como as da TV Cultura, na formação de gerações e na criação de um vínculo emocional que transcende o tempo. Este aspecto é essencial para entender a força da nostalgia e seu papel no mercado de brinquedos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A conversa com Enaldinho, um influenciador digital de renome, e Cíntia Medvedovsky, CEO da Ziggle Licensing, abriu uma nova perspectiva sobre o papel dos influenciadores digitais no consumo de brinquedos. Eles discutiram como o storytelling e a criação de conteúdo autêntico podem aumentar significativamente o interesse e as vendas de produtos licenciados, sublinhando a importância de uma abordagem responsável e engajada na comunicação com o público.

Juliana Lyra, do Mercado Livre, compartilhou insights valiosos sobre como os marketplaces estão se adaptando e contribuindo para o crescimento do setor de Kid

ults. Suas dicas sobre como se destacar em plataformas digitais, aproveitando as tendências e as oportunidades de mercado, forneceram aos lojistas ferramentas práticas para alcançar sucesso em um ambiente competitivo.

A ABRIN 2024 provou ser mais do que uma feira; é um fenômeno cultural e comercial que reflete as mudanças sociais, tecnológicas e econômicas que moldam o mundo. Com debates profundos, insights de mercado e uma celebração da inovação e da nostalgia, o evento não apenas antecipa o futuro dos brinquedos, mas também lidera a indústria em direção a novos horizontes, prometendo um amanhã ainda mais vibrante e inclusivo para brincadeiras de todas as idades.