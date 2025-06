Abracerva divulga as melhores cervejas do Centro-Oeste

A Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) divulgou na tarde deste sábado (7), durante o festival Cerva ao Quadrado Fest!, em Brasília (DF), o resultado da Etapa Centro-Oeste da 5ª Copa Cerveja Brasil, o concurso oficial da entidade que representa as pequenas cervejarias.

A medalha de ouro Best of Show, entregue para o melhor rótulo do concurso dentre todos os inscritos, em todos os estilos, foi para a Hop Berry da cervejaria Hop Capital Beer, de Brasília (DF). Uma American-Style Fruited Sour Ale com adição de amoras e framboesas.

Red Flanders da Biomma Cervejaria, de Aparecida de Goiânia (GO), terceiro melhor rótulo do concurso

A segunda colocada, medalha de ouro em sua categoria e prata como Best of Show foi a Saison da Cambuí Cervejaria e Bar de Estar, um brew pub também de Brasília (DF). A cerveja, levemente cítrica, seca e condimentada, segue a tradicional Escola Belga. Com o Bronze Best of Show, e ouro na categoria Belgian Dark Ales, ficou a Red Flanders da Biomma Cervejaria, de Aparecida de Goiânia (GO). Um estilo, também da Escola Belga, equilibra acidez com dulçor.

“Desde 2023, temos observado um crescimento constante no número de inscrições na Etapa Centro-Oeste, o que demonstra o fortalecimento do setor e o interesse pela visibilidade e pelas avaliações técnicas que as cervejarias recebem sobre cada produto”, explica a coordenadora da Copa Cerveja Brasil, a sommelière de cervejas Juliana Behr.

Medalha de prata Best of Show: Saison da Cambuí Cervejaria e Bar de Estar

A profissional destaca ainda o alto padrão as cervejas inscritas. “Percebemos um avanço significativo na qualidade das amostras enviadas. Aproximadamente 50% delas foram aprovadas para a segunda fase de avaliação, o que reforça o alto nível técnico das cervejarias participantes”, afirma.

Ao todo foram distribuídas 54 medalhas sendo 22 de ouro, 17 de prata e 15 de bronze. Pelas regras do concurso, todas as 22 de medalhistas de ouro foram reavaliadas mais uma vez pelos jurados mais experientes, para a escolha das três Best of Show. A relação de todas as medalhistas fica disponível no Instagram da Abracerva (@abracervaoficial).

Hop Berry da cervejaria Hop Capital Beer, de Brasília (DF), melhor cerveja da região Centro-Oeste

A próxima etapa regional da competição, referente à região Sudeste, acontece na segunda semana de julho, em São Paulo, capital. As inscrições seguem abertas até dia 20 de junho. As etapas seguintes serão a Norte (Belém) e a Sul (Porto Alegre).

Conexão Cerveja Brasil

A competição faz parte de um road show cervejeiro realizado pela Abracerva nas cinco regiões administrativas do país, o Conexão Cerveja Brasil. O objetivo da iniciativa é valorizar a cultura cervejeira nas regiões e aproximar os diversos elos que compõem o mercado de cervejas artesanais: indústria, fornecedores, poder público e consumidores.

“Este projeto tem nos permitido estarmos presentes em cada região e, mais do que isso, fortalecer e conectar as cervejarias e associações locais e regionais, nossas parceiras em muitas ações em favor do segmento”, comemora o presidente da Abracerva, Gilberto Tarantino.

Além da Copa Cerveja Brasil road show inclui um festival para o público. Na etapa Centro-Oeste o festival é o Cerva ao Quadrado Fest!, uma realização da Associação Cerva ao Quadrado, que une 22 cervejarias do DF. O evento segue neste domingo (8) das 10h às 22h, Estacionamento 7 do Parque da Cidade.

Na sexta-feira (6), dentro da programação do Conexão Cerveja Brasil foi realizado um congresso técnico, gratuito, apresentando conteúdos atuais do segmento com trocas de experiências sobre o mercado cervejeiro e produção.

O Conexão Cerveja Brasil tem o patrocínio do Sebrae (@sebrae), Globalfood (@globalfood.br) e Hop France (@hop_francelatam) e conta com o apoio da Academia da Cerveja (@academia.da.cerveja), ABRALATAS (@abralatas) e Hop Capital Beer (@hopcapitalbeer).

Abracerva

A Abracerva, Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, é uma organização sem fins lucrativos que tem a missão de proteger, desenvolver e democratizar a cerveja artesanal brasileira. É a maior entidade do setor e representa diretamente 800 pequenas cervejarias, brewpubs, bares, distribuidores, fornecedores e profissionais que trabalham no segmento. A Abracerva acredita na máxima “beba menos, beba melhor”. Conheça https://abracerva.com.br e @abracervaoficial.



Serviço:

Resultados da Etapa Centro Oeste da 5ª Copa Cerveja Brasil: Instagram Abracerva: @abracervaoficial

Inscrições para a próxima etapa (Sudeste): https://beerawardsplatform.com/copa-cerveja-brasil-2025-etapa-sudeste