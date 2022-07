Abordando questões raciais, PTK lança EP “Flutua”

A faixa foco leva o mesmo nome do projeto e chega acompanhada de um clipe no canal do YouTube do artista

O cantor PTK lançou no último domingo, dia 24 de julho, o EP “Flutua”. Composto por três músicas que abordam questões raciais, principalmente no que diz respeito ao enfrentamento policial, o rapper traz uma sonoridade mais simples, sem muita melodia, com os beats acompanhados de um piano rhodes. A faixa foco leva o mesmo nome do projeto e chega acompanhada de um clipe no canal do YouTube do artista.

“Minha maior referência para esse EP é o artista NLE Choppa, gosto muito da sonoridade das músicas dele e de como ele chegou na cena do rap e nesse projeto eu trago essa vibe tanto nos beats quanto nas letras”, conta o rapper.

Sempre em alta nas plataformas digitais, porém nunca no topo das paradas, a música que leva o nome do EP, “Flutua”, reflete esse momento. “Essa música é como eu me sinto, como se eu estivesse flutuando na cena do trap. Porque ao mesmo tempo que muitas pessoas falem que eu sou muito bom, eu não estou no topo, eu estou ali flutuando”, revela PTK.