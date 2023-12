Abílio Arthur Alves: Da liderança com jovens à transformação na política de São José dos Pinhais

Dentre seus diversos projetos de lei destacam-se a inclusão social, fiscalização na educação e a modernização na Câmara Municipal

Conciliando sua trajetória na liderança com jovens na igreja católica e sua formação em gestão pública, Abílio Arthur Alves emergiu como uma figura influente na política de São José dos Pinhais. Atualmente cursando direito, sua jornada política é marcada por realizações significativas no município, desde a subprefeitura do maior bairro da cidade Afonso Pena, até sua presidência na Câmara Municipal.

Nascido na cidade paranaense, Abílio ao se envolver com os jovens na igreja, rapidamente ascendeu a cargos de liderança com movimentos na região sul do Brasil onde se reunia com cerca de 2 mil jovens. Sua trajetória política começou a se desenhar em 2010, quando assumiu a coordenação de projetos a nível estadual. Em 2012, deu o primeiro passo como candidato, revelando um interesse crescente em contribuir para a comunidade e em 2013, assumiu a Subprefeitura do Afonso Pena, o maior bairro de São José dos Pinhais e desde então desenvolveu projetos inovadores e iniciativas que moldaram a comunidade local.

Assumindo a Presidência da Câmara Municipal no biênio 2021/2022, Abílio continuou a promover mudanças positivas. Ele liderou iniciativas voltadas para a inclusão, possibilitando acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência, implementando intérpretes de libras durante sessões e modernizando o processo de votação para maior transparência.

Ao longo de seu primeiro mandato como vereador, Abílio Arthur Alves teve diversos projetos de lei aprovados, destacando-se entre eles a criação do Diário Oficial Eletrônico. A ação que substituiu o formato impresso pela versão eletrônica, acessível no site da prefeitura, resultou em uma economia significativa para o município.”O projeto do Diário Oficial Eletrônico gerou uma economia estimada em cerca de 10 milhões de reais para o município. Essa é uma contribuição substancial que continuará beneficiando São José dos Pinhais”, ressalta Alves.

Outro projeto inovador da autoria do político está em fase de estudo e promete trazer mais benefícios para a cidade é inspirado no modelo do “Nota Paraná”. A iniciativa busca proporcionar descontos no IPTU e participação em sorteios para os cidadãos que solicitarem a nota do ISS, trazendo uma interação mais direta e vantajosa entre os munícipes e o sistema tributário municipal. Além disso, o parlamentar citou também um avanço na saúde local com a implementação de um sistema televisado e sonoro para informar os pacientes sobre sua posição na fila e o status de atendimento.

Com uma família que agora se expande para quatro filhos, Abílio expressa manter um olhar atento sobre o futuro de São José dos Pinhais. Considerando a educação um dos pontos principais a serem priorizados, o vereador afirma: “Eu acredito que a educação hoje precisa ser mais aperfeiçoada por conta dos bons resultados que ela nos traz quando bem aplicada. Minhas duas filhas estudaram em escolas públicas porque para que eu pudesse sentir na pele o que as pessoas precisam, então foi através delas que eu descobri que a merenda escolar estava com a qualidade ruim e conseguimos mudar isso.” Revelando uma fiscalização da merenda escolar que levou à devolução de mais de 2 milhões de reais aos cofres públicos por parte da empresa fornecedora.

Abilio acredita que a tecnologia e conhecimento são cruciais para reduzir custos e melhorar a eficiência na entrega de serviços à comunidade. “Eu acredito que o político tem que estar na rua e deve ouvir as necessidades das pessoas,” cita o parlamentar.

Seu desejo de mudança se estende à busca por uma reforma no regimento interno e na lei orgânica do município, visando modernizar e tornar mais eficientes os processos legislativos. Ele aponta para a necessidade de modernizar esses instrumentos legais para que os vereadores possam contribuir de maneira mais eficaz para a cidade.