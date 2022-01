Aberta 200 vagas de emprego na área de vendas pela BiUP Educação em São José dos Campos – SP

Escola de empreendedorismo busca enriquecer seu setor comercial para ganhar velocidade de crescimento este ano

A escola de empreendedorismo BiUP Educação, de São José dos Campos, no interior de São Paulo, está abrindo 200 vagas para ganhar velocidade de crescimento neste ano. As vagas estão concentradas na área comercial. Segundo informações da empresa, os profissionais atuarão como consultores internos de vendas.

Segundo informações da empresa, os profissionais atuarão como consultores internos de vendas

“Nossa equipe interna de vendas está dividida em times. Nosso endomarketing é bem forte, nós realizamos competições entre os times com recompensas e reconhecimentos nos principais eventos da empresa, onde a equipe acompanha a evolução dos times e dos colaboradores individualmente também. Isso ajuda nossos colaboradores a se manterem motivados e tem dado muito certo até agora!”, contou Renato Miranda, coordenador de marketing da BiUP Educação.

Com apenas um ano e seis meses de atuação no mercado, a empresa vem mostrando um crescimento exponencial e traz consigo objetivos ambiciosos de se tornar referência no mercado de treinamentos e desenvolvimento

Com apenas um ano e seis meses de atuação no mercado, a empresa vem mostrando um crescimento exponencial e traz consigo objetivos ambiciosos de se tornar referência no mercado de treinamentos e desenvolvimento. Neste período, a escola mostrou ao que veio e já conquistou mais de 35 franquias home based, mais de 60 agentes autônomos e já mudou a vida de mais de 4 mil empreendedores, tudo isso em mais de 18 estados brasileiros com a presença marcada da BiUP Educação.

Os interessados em concorrer às vagas poderão se inscrever diretamente através no site: https://biupeducacao.com/faca-parte-do-time/.