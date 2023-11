Abdominoplastia minimamente invasiva e sem cortes é a nova aposta da estética, afirma Dr. Ricardo Araújo

Cirurgião plástico introduz a MILA, técnica revolucionária que promete transformar a experiência da abdominoplastia, sem cortes e com recuperação acelerada

Na busca incessante por aprimoramento estético, a cirurgia plástica avança mais um passo com a introdução da Lipoabdominoplastia Minimamente Invasiva (MILA), apresentada pelo renomado cirurgião plástico Dr. Ricardo Araújo. A técnica inovadora promete uma revolução na experiência da abdominoplastia, eliminando cortes extensos e acelerando o tempo de recuperação.

De acordo com Dr. Araújo, a MILA permite o fechamento da diástase dos retos abdominais utilizando apenas os furos da própria lipoaspiração, evitando o corte temido por muitos pacientes. Além disso, o procedimento oferece benefícios como aceleração no tempo de recuperação e cicatrização, graças ao protocolo ‘RA’ que utiliza tecnologias invasivas para tratar a flacidez.

O tempo de recuperação é uma das maiores curiosidades entre aqueles que consideram a abdominoplastia minimamente invasiva. Dr. Ricardo Araújo destaca que, após as primeiras 24 horas, os pacientes recebem alta para casa, seguindo recomendações específicas. A atenção constante ao paciente, antes, durante e após a cirurgia, é uma característica marcante do atendimento do cirurgião.

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Dr. Ricardo Araújo conta com uma clientela de famosos e influenciadores, incluindo nomes como Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Além da MILA, o cirurgião é especialista em uma variedade de procedimentos que visam resgatar a autoestima, desde cirurgias de Mamoplastia até Transplante Capilar (FUE) e Preenchimento Glúteo com ácido hialurônico próprio para a região.

A inovação e expertise de Dr. Ricardo Araújo posicionam a Lipoabdominoplastia Minimamente Invasiva como uma tendência promissora na cirurgia plástica, desafiando as convenções e oferecendo uma alternativa revolucionária para aqueles em busca da perfeição estética.