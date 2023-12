Abandono de animais aumenta dramaticamente nos meses de Verão: Pesquisa revela dados alarmantes

Dezembro, janeiro e fevereiro são os meses mais críticos para animais abandonados, alerta estudo da Cobasi Cuida

De acordo com a pesquisa nacional “Animais Abandonados e Devolvidos” realizada pelo Cobasi Cuida, o mês de dezembro, que abriga o Dia Internacional dos Direitos dos Animais (10/12), torna-se uma época marcante pela cor verde em campanha pela guarda responsável de animais de estimação. Entretanto, os números revelam uma triste realidade: o período entre dezembro e fevereiro é o mais crítico para o abandono de animais no Brasil, com mais de 30 milhões de animais abandonados, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O estudo destaca que 81,5% dos pets abandonados são cães, sendo 80,4% deles adultos e, em sua maioria, sem raça definida. Entre os cães de raça, os mais citados foram Pitbull, Shih Tzu e Chow Chow. Os vira-latas pretos e caramelos lideram as estatísticas de abandono. No universo felino, os gatos vira-latas representam 97,5% dos casos, com destaque para Siameses e Persas.

Os motivos para o abandono são variados, mas a pesquisa aponta que 66,7% dos casos são motivados por mudança de residência. Outras causas incluem mudanças na rotina do tutor, adaptação difícil com outros animais da casa ou impossibilidade de cuidar de doenças do pet.

Durante os meses de férias, especialmente em julho, dezembro e janeiro, a pesquisa revela um aumento significativo de 94,4% no número de animais abandonados. Além disso, 83,3% dos entrevistados registraram devoluções após a adoção, sendo 85,4% destas devoluções referentes a cães.

Os dados destacam a necessidade de adoção planejada, ressaltando que a maioria dos motivos para abandono poderia ter sido evitada com ações corretas, como adestramento, ajustes na rotina e cuidados adequados com a saúde dos animais. O estudo, realizado em parceria com 54 ONGs e protetores independentes, oferece insights valiosos sobre o perfil dos animais abandonados e devolvidos no país.

Para mais informações sobre guarda responsável de pets e adoção consciente, acesse a plataforma do Cobasi Cuida, onde também é possível encontrar cães e gatos em busca de um lar. Detalhes adicionais sobre a pesquisa estão disponíveis no blog oficial da Cobasi.