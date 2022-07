AB2L inaugura terreno no metaverso e expande aplicação do direito nos ambientes virtuais

“O Metalaw visa ser um HUB de inovação, colaboração e criação de projetos que impactarão o futuro do direito”, declara Daniel Marques

A realidade exponencial que o mundo vivencia ultimamente se firmou com a chegada do metaverso, visto como fruto da nova revolução tecnológica. Assim como proporciona intensas experiências de vida, promove o surgimento de novas skills, além de constituir novas oportunidades de investimentos. E foi visualizando o percurso do direito que a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L) se lançou no ambiente virtual.

De acordo com o presidente da AB2L, Daniel Marques, não basta comprar um espaço virtual no Metaverso para que um escritório seja inovador, é preciso gestão, cultura e o uso de tecnologias que permitam escalar a operação e resgatar o cliente de todo processo jurídico. Com essa premissa, a AB2L apresenta o Metalaw.

A AB2L lança o primeiro HUB de inovação jurídica no Metaverso, como explica Daniel Marques: “Mais do que um espaço no metaverso, o Metalaw visa ser um HUB de inovação, colaboração e criação de projetos que impactarão o futuro do direito. Um dos maiores desafios que existe é a criação de uma comunidade criativa e unida pelo mesmo propósito. É isso que o Metalaw da AB2L oferece”.

O terreno virtual da AB2L no Gather é mais uma iniciativa para impulsionar seu propósito de conectar o universo jurídico à realidade exponencial e colaborativa, conectando a diversos profissionais, impulsionando os resultados da empresa como um todo. Seu ecossistema é reconhecido como propício e já conta com diversas empresas, departamentos jurídicos, escritórios de advocacia, lawtechs e instituições de ensino, entre elas, temos C&A, o SEBRAE e o Machado Meyer.

Desde seu surgimento, a AB2L já aposta na conexão entre colaboradores de diferentes setores e no efeito positivo do networking. A troca de experiências e conhecimentos potencializam os resultados individuais e de toda cadeia, somando recursos para solucionar solicitações dos clientes, e agora essa cultura se fortalece com o Metalaw. Todos os associados e parceiros da AB2L podem fazer parte do HUB.

Através do terreno virtual, é possível realizar reuniões, audiências, eventos, palestras, workshops, e até mesmo hobbies, rompendo com a barreira do tempo e espaço sem comprometer a segurança das informações. Daniel enfatiza que o espaço virtual amplia o campo de atuação e efetividade dessas organizações, porque com a aliança intersetorial, a expansão das possibilidades de soluções dos interesses do público é realidade.

“A criação do Metalaw visa unir todo o ecossistema jurídico que vê na inovação um caminho para melhorar o direito e a justiça. Sozinhos não somos nada, por isso no metaverso da AB2L temos a presença de uma comunidade que une todos os atores e verticais que atuam no direito em prol da inovação e da justiça”.

Resumindo, a mudança já aconteceu e a receptividade do mercado é tão positiva que não tem mais volta. Quem não se adequar perderá espaço nesse novo movimento, porque o advogado é o único capaz de atuar na defesa do ser humano; porém, para que seu desempenho seja próspero e amplo, é preciso abraçar com sabedoria as transformações tecnológicas, percebidas como a quarta revolução industrial.