A versão paulistana do Rock in Rio, The Town, anuncia o grupo Foo Fighters como uma das grandes atrações do festival

O grupo liderado por Dave Grohl retorna ao Brasil, no dia 9 de setembro, numa apresentação que promete ser histórica

Na semana do aniversário de 38 anos do Rock in Rio, organizadores confirmam a banda Foo Fighters, dona de grandes hits como “All my life”, “Times like These” e “Best of you” e que se tornou a mais vitoriosa da história do Grammy Awards ao vencer todas as três categorias da premiação às quais foi indicada, em abril de 2022.

A brasileiríssima Ludmilla também já é presença confirmada no The Town

No total, o grupo liderado por Dave Grohl, ex-baterista do Nirvana, acumula 15 gramofones dourados, desde sua formação em 1994, e seu último álbum de estúdio “Medicine at Midnight”, lançado em 2021, já é considerado um dos 150 melhores discos de todos os tempos.

Da última vez que esteve no Rock in Rio, em 2019, o Foo Fighters fez uma apresentação contagiante, considerada a melhor do segundo dia de festival. Com pouco mais de duas horas de show, repetiu o roteiro de sucesso de sua turnê, já testada e aprovada pelos brasileiros. O grupo é famoso por dominar o palco e liderar a plateia com maestria.

Luis Justo, CEO da Rock World, celebra a apresentação do Foo Fighters, atração na primeira edição do The Town

O criador e presidente do Rock in Rio e The Town, Roberto Medina, afirma que esse é um dos momentos mais aguardados pelo público. “O anúncio do primeiro headliner da primeira edição de um novo festival é um momento que fica para a história! Só quem fez e quem viveu 1985, na primeira edição do Rock in Rio, sabe e jamais esquecerá. Naquela época, anunciamos Ozzy e Queen como os primeiros headliners e, hoje, no dia seguinte ao aniversário do Rock in Rio, temos o grande prazer de criar mais esse momento único, em uma data emblemática, e anunciar este grupo que, não tenho dúvidas, vai entregar uma apresentação muito emocionante. O sonho de The Town está ganhando forma”, conclui.

Foo Fighters retorna ao Brasil, no dia 9 de setembro

Agora, os fãs poderão conferir de perto a apresentação da banda, para sua próxima e mais do que esperada turnê. Sem dúvida que esta será uma apresentação histórica e recheada de emoção, com canções do seu mais recente álbum “Medicine at Midnight”, ao mesmo tempo que relembra os principais sucessos da banda, percorrendo a sua própria discografia.

O disco “Medicine at Midnight” é o décimo de estúdio do Foo Fighters e chegou às lojas e plataformas digitais em fevereiro de 2021. Em apenas três dias de lançamento, já havia vendido mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos e foi considerado um dos melhores de todos os tempos. Em pouco mais de uma semana, “Medicine at Midnight” atingiu o número 1 da parada da Billboard. O grupo já havia liderado a parada de álbuns da Billboard com “Concrete And Gold”, de 2017, e “Wasting Light”, de 2011. O álbum, que foi co-produzido por Greg Kurstin, gerou uma grande expectativa nos fãs com a disponibilização de seu single de estreia, “Shame Shame”, canção que fugiu da atmosfera da banda e hoje acumula mais de 7,6 milhões de visualizações no YouTube.

Luis Justo, CEO da Rock World, celebra a apresentação da atração na primeira edição do The Town. “No ano em que nasce um novo festival com uma bagagem de 38 anos, trazemos para os fãs a oportunidade de vivenciarem um novo momento histórico da música mundial, a volta do Foo Fighters. Será emblemático demais ver tudo isso acontecer ao vivo”, comemora.

The Town realizará sua primeira edição no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 e já conta com Ludmilla, Iza e Criolo como atrações confirmadas. Já o Rock in Rio, está confirmado para 2024.