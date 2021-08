SBT adquire direitos da nova versão de ‘A Usurpadora’

O seriado ficou em primeiro lugar de audiência no México

A primeira versão da novela mexicana ‘A Usurpadora’ foi um sucesso imediato no Brasil em 1999. As reprises exibidas pelo SBT também foram acompanhadas por milhares de brasileiros. Agora, a emissora do Silvio Santos adquire também os direitos do seriado baseado na telenovela das gêmeas.

Enquanto o Globoplay se prepara para colocar a primeira versão da novela na grade, o SBT acaba de compra o direito do seriado



A história protagonizada por Fernando Colunga e Gabriela Spanic na primeira versão ganhou uma nova versão com a atriz Sandra Echeverría, que interpreta as gêmeas Paola e Paulina. O seriado foi gravado em 2019 e, assim como a novela, foi produzido no México pela Televisa.

Sandra Echeverría ganhou o prêmio de Melhor Vilã pela série e Andrés Palacios foi indicado como Melhor Ator



Enquanto a novela teve 102 capítulos, a série foi encurtada e contará a história das gêmeas em 25 episódios. Para os fãs de ‘A Usurpadora’, essa nova versão promete ser tão melhor quanto, pois a audiência ficou em primeiro lugar, tanto no primeiro episódio, quanto no último no exterior.



No Brasil ainda não há data de lançamento da série, mas a trama está sendo dublada pela Rio Sound para exibição no SBT.