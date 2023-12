A Trajetória saborosa de Laíse Lopes, a Pink Prof conhecida como Rainha dos Panetones

No mundo encantador da confeitaria, onde sabores e aromas se entrelaçam para criar experiências únicas, surge uma figura marcante e colorida: Laíse Lopes, conhecida carinhosamente como “Pink Prof”. Com seus cabelos vibrantes em tons de rosa, Laíse não passa despercebida, mas é na arte da panificação, em especial nos panetones, que ela conquistou seu lugar de destaque. Além disso, conquistou autoridade no mundo dos chocolates, se tornando instrutora técnica da marca Barry Callebaut, e junto com a panificação se tornou referência principalmente em vendas sazonais.

A história da “Pink Prof” é uma jornada de descobertas e paixão que teve início bem antes de se tornar a conhecida chef confeiteira que é hoje. Formada em gastronomia, Laíse confessa que, inicialmente, não tinha afinidade com o famoso panetone de supermercado, mesmo sendo uma tradição natalina em sua família. No entanto, durante seus anos na faculdade, a curiosidade gastronômica a levou a explorar o universo dos pães, despertando um interesse especial pelos panetones.

O ponto de virada aconteceu no Natal de 2019, quando Laíse percebeu o movimento sazonal dos panetones nos supermercados e enxergou uma oportunidade de negócio. Movida por uma ideia comercial, ela mergulhou em cursos e aprimorou suas habilidades, desenvolvendo uma receita única e autoral que conquistaria muitos paladares.

O caminho para se tornar a “Rainha dos Panetones” não foi isento de desafios. Inicialmente, Laíse enfrentou dificuldades financeiras ao investir em equipamentos de panificação, mas isso não a impediu de produzir artesanalmente seus panetones, literalmente moldando sua trajetória de sucesso.

A receita que Laíse apresenta hoje é uma releitura de um brioche, conferindo ao panetone uma textura extremamente macia e um sabor amanteigado. Com a presença marcante de gemas, o pão ganha uma tonalidade dourada, tornando-se uma verdadeira obra de arte comestível.

O apelido “Pink Prof” surgiu de forma espontânea por uma aluna que reconheceu Laíse como professora e, claro, pela característica marcante de seus cabelos cor-de-rosa. Desde então, o apelido se tornou uma marca registrada, refletindo a personalidade vibrante da chef confeiteira carioca.

Contrariando sua inicial relutância em compartilhar conhecimentos, Laíse acabou cedendo aos pedidos de seus seguidores e alunos. Hoje, ela se orgulha de ensinar com paciência e paixão, tornando-se uma referência no universo digital para aspirantes a confeiteiros.

Embora seu sonho inicial tenha sido ser chefe de cozinha, Laíse descobriu que seu coração pertence à confeitaria. Sempre em busca de aprimoramento, ela realiza melhorias anuais em sua massa, superando desafios e elevando constantemente a qualidade de seus panetones.

Os panetones de Laíse vão além dos clássicos, com destaque para o inusitado panetone de calabresa, um verdadeiro sucesso que conquistou paladares pela sua originalidade. Outras opções, como o brigadeiro gourmet e o panetone com licor irlandês, também são queridinhos.

Questionada se é possível fazer panetones em casa, Laíse responde com entusiasmo, incentivando seus seguidores a explorarem a arte da panificação. Ela destaca que o pão, e especialmente o panetone, é um produto versátil que pode ser apreciado o ano todo, não se limitando apenas à temporada natalina.